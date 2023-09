Doc Caro aus Duisburg zurück im TV: Ihr schlimmster Gänsehaut-Einsatz – „Lässt einen nicht los!“

Carola Holzner ist ihr eigentlicher Name. Pardon: Doktor Carola Holzner natürlich. Doch die allermeisten Menschen kennen die Ärztin aus Duisburg sowieso nur als Doc Caro. Die charismatische Medizinerin wurde durch ihre Sendung „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ auf Sat.1 bekannt (>>> hier mehr). Doch Anfang 2023 kam für die Fans der Duisburgerin die Hiobsbotschaft: Die Reihe geht nicht weiter!

Jetzt können die Zuschauer aufatmen. Doc Caro bekommt eine neue Show! Die neue TV-Heimat der Ärztin ist der zur RTL-Gruppe gehörende Sender Vox. Wie RTL jetzt bekannt gibt, startet „Deutschlands bekannteste Notärztin“ am 4. Oktober mit einer neuen, wöchentlichen Reihe. Der Titel ähnelt jenem der ursprünglichen Erfolgsreihe: „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ lautet er. Schon im Vorfeld spricht sie über ihren schlimmsten Gänsehaut-Einsatz.

Oberärztin im Helios-Klinikum Duisburg

Doc Caro arbeitet als Oberärztin in der Zentralen Notaufnahme des Duisburger Helios-Klinikums St. Johannes. In der neuen Doku-Show, die immer mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, können die Zuschauer Doc Caro im Rettungswagen, im Hubschrauber oder auch in der Krankenhaus-Notaufnahme sehen. Im Fokus liegen individuelle Patienten-Schicksale. Und nicht immer ist das medizinische Problem die größte Herausforderung. Da verwundert es nicht, dass der Dienst am Menschen auch bei Doc Caro so manche Spuren hinterlässt.

Vater hatte Angst, seine Kinder nicht wiederzusehen

Welcher Fall ihr bis heute eine Gänsehaut bereitet, berichtet die Medizinerin aus Duisburg vorab im Interview. In Erinnerung sei ihr „ein ganz tragischer Schicksalsschlag“, so Doc Caro. Ein „Familienvater, der alleinerziehend ist, der drei kleine Kinder hat, liegt vor mir mit einem Herzinfarkt und hat Angst, seine Kinder nicht wiederzusehen.“ Die Ärztin habe seine Hand gehalten und dem Mann ein Versprechen gegeben: „Vertrauen Sie mir, solange ich hier stehe, wird Ihnen nichts passieren.“ Zugleich, so gesteht Doc Caro, habe sie aber gewusst, „dass es um Leben und Tod geht“. Rückblickend berichtet die Notärztin: „Das lässt einen nicht los und das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Diese ganze Geschichte, der Mann, die Kinder, die Situation, da bleibt kein Auge trocken.“

Der Abschied von Sat.1 verlief seinerzeit holperig und offenbar nicht unbedingt einvernehmlich, die Gründe gelangten jedoch nicht in die Öffentlichkeit. In ihrer neuen TV-Heimat Vox fühlt sich Doc Caro jedoch sehr wohl, wie sie im Interview erzählt: „Ich fühle mich gut aufgehoben, ich fühle mich verstanden. Ich freue mich, mit Vox das Ganze jetzt zu machen.“

Doc Caro: „Alles ist echt“

Die Doku sei „absolut echt“, wie die Duisburgerin betont: „Die Menschen, die Fälle, die Geschichten dahinter, die Emotionen – das ist alles echt!“ Dementsprechend sei die neue Sendereihe „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ nicht nur bewegend, sondern auch authentisch und lehrreich. Doc Caro: „Herzerkrankungen sind das Thema Nummer 1. Wir nehmen den Zuschauer mit und man lernt wirklich was!“

Wie man es von Doc Caro gewohnt ist, schreckt sie nicht davor zurück, kritische und sogar politische Themen aufzugreifen. Personalmangel in der Pflege, im Rettungsdienst, im Ärzte-Bereich – auch diesen Knackpunkt greift sie auf. Mit ihrer neuen Doku auf Vox will sie einen Beitrag leisten, um die Not etwas zu lindern: „Wir müssen zeigen, dass der Job anstrengend ist, uns an Grenzen bringt, uns aber auch so viel gibt.“ Doc Caro berichtet über die Dankbarkeit der Patienten, über Glück und Liebe im stressigen Krankenhaus-Alltag.

„Doc Caro – jedes Leben zählt“ läuft ab Mittwoch, 4. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr bei Vox.