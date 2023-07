Doc Caro aus Duisburg ist keine Frau, die groß um den heißen Brei herumredet.

Seit ihren Klartext-Aussagen in der Hochphase der Corona-Pandemie ist Carola Holzner ein gefragter Gast in Funk und Fernsehen. Sie hat einen eigenen Podcast, eine eigene TV-Sendung, auf Instagram folgen der Notärztin aus Duisburg über 330.000 Nutzer.

Jetzt nutzt Doc Caro ihre Reichweite, um auf ein ernstzunehmendes Problem im deutschen Gesundheitswesen aufmerksam zu machen.

Doc Caro aus Duisburg spricht Klartext

„Personalmangel, weite Wege. Fehlende Hausärzte, Einsätze, die keine sind. Verlegungsfahrten, Krankentransporte, Entlassungsfahrten mit dem RTW nach Hause.“ So beschreibt Doc Caro in einem Beitrag auf Instagram die aktuelle Situation in der Bundesrepublik. Und sie wird noch deutlicher: „Wir haben ein Versorgungsproblem und zwar deutschlandweit. Seit Jahren werden die Probleme immer sichtbarer und wegignoriert. Jeder schiebt es auf den anderen.“

Wenn die medizinische Versorgung vor Ort zu schlecht ist, müssen meistens die Rettungsdienste unter der 112 eingreifen. „Aber wie?!“, fragt Doc Caro. Auch bei denen gibt es Personalmangel und weitere Hürden.

Mängel bei medizinischer Versorgung

„Ich bin auf der Suche nach Lösungen, nach Ansätzen … und ein paar habe ich auch schon gefunden“, kündigt sie an – und macht damit Werbung für eine neue Sendung beim Privatsender „Vox“, die sich ab Herbst mit der Thematik befassen soll.

Wie der Instagram-Beitrag zeigt, hat sich Doc Caro dabei auch mit Rettungssanitätern im brandenburgischen Landkreis Teltow-Flämig getroffen – und schwärmt nun von „wunderbaren Menschen, die für ihren Job brennen. Rettungsdienst at its best. Mehr geht nicht! Wachleiter, die sich für ihre Mitarbeiter einsetzen, Kollegen, die mein Herz berührt haben.“

In den Kommentaren erhält Doc Caro viel Zuspruch. Viele User sehen die Missstände im Gesundheitswesen mit ähnlich großer Sorge wie die Medizinerin. „Danke, dass es euch gibt. Was wären wir ohne euch“, dankt eine Nutzerin den Notärzten in ganz Deutschland. „Danke Caro, dass du stellvertretend für alle deine Stimme erhebst!“