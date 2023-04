Doc Caro: Fans bekommen Post – der Inhalt hätte sie noch gar nicht erreichen dürfen

Carola Holzner, alias Doc Caro ist völlig aus dem Häuschen. Am Dienstag (25. April) ist das Postfach der Medizinerin aus Duisburg plötzlich prall gefüllt. Mit Nachrichten von Fans, die überraschenderweise Post im Briefkasten hatten.

Viele können ihr Glück kaum fassen und müssen es offenbar direkt mit Doc Caro teilen. Dabei sollten sie eigentlich erst am Mittwoch in den Genuss kommen.

Doc Caro feiert Premiere

Denn pünktlich zur Leipziger Buchmesse erscheint dann das erste Kinderbuch („Doc Caro – Einsatz fürs Herz“) der Notfall-Ärztin im Verlag Fischer/Sauerländer (mehr hier). Doch offenbar haben einige Buchhändler die Vorbestellungen zu früh geschickt. So halten bereits zahlreiche Fans das Buch vor der Veröffentlichung in den Händen.

„Ich erhalte so viele tolle Nachrichten von Kindern, die freiwillig eher ins Bett wollen, die das Abendessen ausfallen lassen, um das Buch zu lesen“, berichtet die Ärztin entzückt in einer Instagram-Story. Doch worum geht es überhaupt in dem Buch?

Der Doc-Caro-Comic erscheint offiziell am 26. April. Foto: Fischer Verlag

Fans können sich auf Fortsetzung freuen

„Ich habe als Kind immer die TV-Serie ‚Es war einmal das Leben‘ geguckt“, so Dr. Carola Holzner. „Das war eigentlich auch die Idee für diesen Comic. Nur dass man das jetzt mal cooler und moderner aufsetzt.“ Die Ärztin übernimmt als Comic-Figur selbst die Hauptrolle und wird in der Story zu einem Notfall gerufen.

Kindern soll in dem Comic spielerisch Erste Hilfe erklärt werden und wie Herz und Kreislauf funktionieren. Eine sprichwörtliche Herzensangelegenheit für die Ärztin, die auch im Fernsehen und auf politischer Ebene immer wieder für die Aufnahme von Erster Hilfe als Schulfach plädiert. Ihren Angaben zufolge eigne sich ihr Comic ausgezeichnet als neues Bio-Buch in der Schule.

Gute Nachrichten für alle Fans von Doc Caro: Der zweite Band des Comics ist schon in Arbeit und soll im Herbst 2023 veröffentlicht werden.