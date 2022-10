Doc Caro macht es offiziell – so hast du sie noch nie zuvor gesehen!

Carola Holzner, alias Doc Caro ist aktuell in aller Munde. Spätestens seit ihrer Doku-Reihe zur Primetime bei Sat.1 („Einsatz mit Herz“) dürfte sie die bekannteste Notärztin Deutschlands sein. Bei ihrer Mission, Leben zu retten, geht Doc Caro nun neue Wege.

Einen Tag lang ließ Doc Caro ihre Fans bei Instagram schmoren. Nun hat sie verraten, was sie demnächst erwartet. Und die können es angesichts einer gemeinsamen Erinnerung kaum abwarten.

Doc Caro enthüllt Neuigkeit

So beschreibt Doc Caro, wie sie als Kind gebannt „Es war einmal das Leben“ im Fernsehen geschaut hatte. In der TV-Serie wurde Kindern der menschliche Körper kindgerecht erklärt. „Ich habe immer davon geträumt sowas zu machen“, verrät die Medizinerin.

Dem Vorbild der Serie folgend wolle sie selbst „lustig und unterhaltsam“ Wissen über die Medizin vermitteln: „Auch so, dass die Eltern gern mit gucken“. Und genau das geht Doc Caro nun mit ihrem neuen Projekt an: Einem Kinderbuch mit ihr als Heldin. Die Notärztin aus dem Helios Klinikum in Duisburg als Comic-Figur – so haben ihre Fans sie noch nie gesehen! Die sind beim Anblick des Covers schon schwer begeistert: „Wie cool illustriert die Mini-Carola ist“, schreibt etwa eine.

Doc Caro macht große Ankündigung: „Ach schade“

Viele ihrer Fans können es kaum mehr erwarten: „Ich habe die Serie ‚Es war einmal das Leben’“ sehr geliebt. Das Cover hat mich sofort daran erinnert. Ich finde die Idee einfach super.“ Aber Doc Caro warnt: „Geduld müsst ihr mitbringen“ – und davon sogar recht viel.

Doc Caro gibt es bald auch als Comic-Figur. (Archivbild) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Denn die erste Ausgabe des neuen Kinderbuches mit der Notfallmedizinerin in der Hauptrolle erscheint erst Ende April. „Ach schade“, zeigt sich ein Fan enttäuscht. „Wäre ein super Weihnachtsgeschenk“, pflichtet ein anderer bei und nimmt es dann jedoch pragmatisch: „Aber so bringt es dann eben der Osterhase.“