Doc Caro wird von TV-Team bei Einsatz begleitet – DIESES Wort ändert alles

Doc Caro ist die wohl bekannteste Notärztin Deutschlands. Die Medizinerin aus dem Ruhrgebiet machte vor allem mit starken Statements während der Corona-Pandemie auf sich aufmerksam, hat nun sogar ihre eigene TV-Sendung auf Sat.1.

In „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ (am Donnerstag, 6. Oktober um 20.15 Uhr auf Sat.1, läuft der erste zahlreicher Sendetermine) wird Carola Holzner bei ihrem Arbeitsalltag als Notärztin begleitet. Und auch wenn die 40-Jährige oft stark und abgeklärt wirkt, gibt sie vor laufender Kamera zu, was ihr bei ihrer Arbeit besonders zusetzt.

Doc Caro: Dieses Patienten-Schicksal lässt sie nicht kalt

Doc Caro wird gerade bei ihrem Einsatz im Duisburger St. Johannes-Krankenhaus von den TV-Kameras begleitet, als der Notarzt einen Patienten bringt, dessen Schicksal der gebürtigen Mülheimerin nahe geht.

„Es gibt tatsächlich ein Einsatz-Stichwort, und das kennen alle, die sowohl im Rettungsdienst, als auch in der Notaufnahme arbeiten – und das ist das Wort ‚Kind'“, erklärt sie vor der Kamera. „Sobald irgendwas mit Unfall oder Verletzung mit Kind in Zusammenhang steht, dann ist das für uns alle etwas sehr Aufwühlendes.“

In dem Fall wird ein kleines Mädchen nach einem Autounfall zu der Ärztin gebracht, auch die aufgewühlte Mutter ist anwesend.

Doc Caro gesteht: „Ich weiß, wie furchtbar das ist“

„Ich bin ja selber Mutter, hab zwei Kinder und ich weiß, wie furchtbar das ist, wenn dem Kind was passiert und es im Krankenhaus versorgt werden muss, von daher kann ich das nachfühlen“, gibt die Ärztin zu. Deshalb liegt ihr neben der Versorgung des Mädchens auch die Beruhigung der Mutter am Herzen.

Die hatte einer anderen Frau die Vorfahrt genommen, so kam es zu dem Verkehrsunfall, während dem sich das zweijährige Kind angeschnallt im Kindersitz im Pkw befand. Die Scheiben des Autos zersprangen bei dem Zusammenprall, das Mädchen zog sich dadurch zwei kleine Wunden im Gesicht zu – hat aber ansonsten glücklicherweise keine inneren oder äußeren Verletzungen, so die erste Diagnose.

Entsprechend unkompliziert verläuft die Behandlung des Mädchens. Was Doc Caro bei ihren Einsätzen noch erlebt, kannst du am Donnerstag um 20.15 Uhr auf Sat.1 oder in der Mediathek bei Joyn sehen.