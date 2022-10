Doc Caro aus Duisburg offen über TV-Drehs – „Keine Arbeit“

Doc Caro aus Duisburg ist nicht nur eine erfahrene Ärztin, sondern neuerdings auch TV-Star. Die Notärztin platziert ihre starken Statements zu Corona und Co. jetzt nicht mehr nur auf Social Media, sondern hat mit „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ auch ihre eigene TV-Sendung auf Sat.1.

So manch einer fragt sich, wie Doc Caro diese ganzen Bereiche in ihrem Leben unter einen Hut bekommt. Dazu hat die 40-Jährige nun ein ehrliches Statement abgegeben.

Doc Caro aus Duisburg spricht Klartext über TV-Arbeit

Auf ihrem eigenen Youtube-Kanal beantwortet Doc Caro in regelmäßigen Abständen Fragen ihrer Fans und Anhänger. Viele beschäftigt offenbar, wie Carola Holzner, wie die Medizinerin gebürtig heißt, ihre TV-Präsenz empfindet – und was ihr liebster Moment beim Drehen ist.

Darauf hat die zweifache Mutter zunächst eine nicht ganz so ernst gemeinte Antwort: „Mein Lieblingsmoment beim Drehen ist mein Gähnen, glaub ich“, lacht die Ärztin.

Doc Caro ist neben ihrem Hauptberuf als Ärztin jetzt auch im TV zu sehen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Political-Moments

Doch dann spricht sie Klartext: „Nein, einfach wenn der Dreh fertig ist, wenn das Video gut im Kasten ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben immer so so viel Spaß bei den Drehs, das ist tatsächlich keine Arbeit, sondern das machen wir glaub ich immer alle einfach gerne.“

Doc Caro empfindet „Riesen-Freude“

In dem Zusammenhang bedankt sich die Ärztin, die im St. Johannes-Krankenhaus in Duisburg tätig ist, auch bei ihrem Team, „was die Videos dreht. Es ist einfach eine Riesen-Freude. Der beste Moment ist einfach das Drehen an sich.“

Abseits des Fernsehens hat Doc Caro in ihrem Hauptberuf aber auch schon einmal ernste Momente. So spricht sie in dem Youtube-Video auch über einen Vorfall, bei dem sie einen verunfallten Kollegen versorgen musste. „Das fällt mir aber immer noch sehr schwer, darüber zu sprechen. Ich hab’s einmal geschafft das aufzuschreiben, in meinem Buch ‚Eine für alle‘ und habe aber danach auch nicht mehr darüber reden können“, gesteht die 40-Jährige. Auch in der Notaufnahme gibt es eine Situation, die Doc Caro grundsätzlich nie kalt lässt. Worum es dabei geht, liest du hier.