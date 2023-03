Duisburg: Mann gibt sich als Paketzusteller aus – und würgt eine Frau in ihrer Wohnung bis zur Bewusstlosigkeit

Schlimmer Vorfall in Duisburg: Ein Mann gab sich als Paketzusteller aus – nur um dann eine Frau fast zu Tode zu würgen und auszurauben!

Eine 37-Jährige aus Duisburg verständigte am Dienstagnachmittag (7. März) kurz nach 16 Uhr den Notruf der Feuerwehr. Ihre Schilderung: Eine unbekannte Person würgte und überfiel sie in ihrer eigenen Wohnung.

Duisburg: Täter nahm Handy und Laptop des Opfers mit

Der Mann gab sich als Mitarbeiter eines Paketzustellers aus, erschlich sich so das Vertrauen der Frau und konnte in das Mehrfamilienhaus in der Straße Am Stadtgarten gelangen. Dann würgte er die Frau in ihrer Wohnung bis zur Bewusstlosigkeit, nahm zusätzlich noch ihr Handy und ihren Laptop mit. Er entkam unerkannt.

Laut Zeugenaussagen soll der Angreifer etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Besonders auffällig: Er hatte einen leicht hinkenden Gang. Die Staatsanwaltschaft Duisburg stuft den Angriff als versuchtes Tötungsdelikt ein. Eine Mordkommission ermittelt jetzt.

Duisburg: Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen

Du hast etwas gesehen beziehungsweise kannst hilfreiche Angaben zu dem Vorfall in Duisburg machen? Dann melde dich unter der Rufnummer 0203-2800 beim Kommissariat 11.

Die 37-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dieses konnte sie inzwischen wieder verlassen.

