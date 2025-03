Duisburger Comedian Markus Krebs muss erneut Auftritte absagen – Arzt erteilt Verbot

Markus Krebs muss erneut geplante Auftritte Absagen der beliebte Duisburger Comedian kann krankheitsbedingt nicht auftreten. Jetzt hat ihm sein Arzt sogar ein striktes Auftrittsverbot erteilt, wie die „WAZ“ berichtet.

Insgesamt geht es um vier Termine, bei zwei davon gibt es neben der Absage bereits ein neues Datum. Hier erfährst du alle Details.

Duisburger Comedian Markus Krebs ist krank

„Bedauerlicherweise müssen die Shows in Flensburg und Hamburg an diesem Wochenende ausfallen“, meldet der Comedian auf seiner Facebook-Seite. Dabei geht es um die bereits vergangenen Auftritte am Freitag (14. März) im Deutschen Haus in Flensburg und Samstag im Congress Center in Hamburg.

Der Grund: Markus Krebs ist krank. Und das schon länger. Auch die Termine Anfang des Monats – am 5. März in Gotha und tags darauf in Würzburg – mussten abgesagt werden. Hier gibt es bereits Ersatztermine am 12. und 13. Juni diesen Jahres. „Die Karten behalten ihre Gültigkeit und Ersatztermine werden schnellstmöglich bekanntgegeben“, versprechen Markus Krebs und sein Management auch für Karteninhaber der Termine in Hamburg und Flensburg. „Bitte habt etwas Geduld.“

Markus Krebs: Arzt verbietet ihm aufzutreten

Noch Ende Februar hatte das Management groß Werbung für die Tour „Bierschaum ist mein Lippenstift“ des Comedians aus dem Ruhrpott gemacht. Für die insgesamt sieben Termine gab es nur noch Restkarten, Rostock am 21. März war zu dem Zeitpunkt bereits ausverkauft. Bleibt nun zu hoffen, dass die noch kommenden Termine (20. März Osnabrück und 22. März Bremen) stattfinden.

Laut der „WAZ“ soll Markus Krebs an einer Kehlkopfentzündung leiden. Sein Arzt habe ihm ein striktes Auftrittsverbot erteilt. Er müsse Antibiotika nehmen und habe kaum Stimme. In den Sozialen Medien wird neben Genesungswünschen immer öfter Kritik laut, es würden mehr Termine abgesagt als stattfänden. Das Management des Comedian hat dazu Stellung genommen. Mehr liest du im Artikel der „WAZ“.