Kein Hund lebt länger im Tierheim Duisburg als er – „Schlimm und so traurig“

Manche Vierbeiner im Tierheim Duisburg haben Glück im Unglück: Für sie ist dieser Ort nur eine kurze Übergangsstation, bis sie in einer liebevollen Familie landen.

Doch manche warten ewig darauf, endlich in ihr Für-immer-Zuhause zu kommen. Einer von ihnen ist Aaron. Der Hund lebt schon so lange im Tierheim Duisburg wie kein anderer. Was ist da nur los?

Kein Hund lebt so lange im Tierheim Duisburg wie er

Mit diesem Facebook-Post treibt das Tierheim Duisburg bestimmt vielen Hundefans Tränen in die Augen. Rund um die Aktion „Date our Dogs“, bei der sich Hund und potenzielles Herrchen oder Frauchen bei besonderen Aktivitäten näher kennenlernen, wird Aaron vorgestellt. Der Malinoisrüde lebt bereits seit April 2017 in dem Tierheim in NRW – das heißt also seit knapp acht Jahren. Und damit ist er traurigerweise der längste Bewohner des Tierheims.

Wer in die liebevollen Hundeaugen von Aaron schaut, kann dieses Schicksal eigentlich kaum verstehen. Doch die Mitarbeiter liefern eine Erklärung: „Einst in die falschen Hände geraten, entwickelte er eine starke Statusaggression, die ihn schwer vermittelbar macht. Jeder Kontakt mit ihm erfolgt nur mit Maulkorb – selbst vertraute Personen müssen vorsichtig sein, da er in Frustsituationen unberechenbar reagieren kann.“ Doch das Tierheim Duisburg ist sich sicher, dass Aaron mehr ist als nur sein Verhalten.

Aaron hat jede Menge positive Eigenschaften

Im Post wird er unter anderem als intelligent und arbeitsfreudig beschrieben. Doch leider spielt auch das Alter eine Rolle. Der Rüde „leidet an einer fortschreitenden Demenz, benötigt Schmerzmittel für seinen Bewegungsapparat und spezielles Futter für seinen empfindlichen Magen“.

Abschließend sind sich die Mitarbeiter im Tierheim Duisburg fast sicher, dass der Hund kaum noch eine Chance auf ein neues Zuhause hat. Doch sie kümmern sich darum, dass es ihm möglichst an nichts fehlt und er den Rest seines Lebens noch so gut es geht genießen kann. Dafür danken ihnen die Tierfreunde in den Kommentaren und bedauern das Schicksal des Vierbeiners: „Schlimm und so traurig“.

