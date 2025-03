Duisburg: Mann geht spazieren und wird wütend – „Schämt euch!“

In Duisburg gibt es zahlreiche Orte, die sich zum Spazierengehen anbieten. Dazu zählen beispielsweise der Rheinpark, der Landschaftspark Duisburg-Nord und der Stadtwald. Vor Ort können Spaziergänger schöne Aussichten genießen und frische Luft schnappen.

Es gibt allerdings auch Orte in Duisburg, die sich weniger für einen Spaziergang anbieten. Das hat jetzt auch ein Mann festgestellt, der dort unterwegs war.

Duisburg: Mann geht spazieren und wird wütend

In einem Facebook-Beitrag der Gruppe „Duisburger für Duisburg“ macht er auf seine Erfahrung aufmerksam und berichtet, dass er zu Fuß vom Restaurant „Bora“ zum Theater am Marientor gelaufen ist. Zu Fuß benötigt man von einem Ort zum anderen etwa 10 Minuten.

Als er an einem Parkplatz vorbeilief, wurde er richtig wütend. Denn überall war Müll verteilt: Von Pappe über Autoreifen bis hin zu Plastik- und Textilprodukten ist auf den beigefügten Fotos alles dabei. „Und DAS im Dellviertel/Stadtmitte“, schreibt er in dem Beitrag. Mit den Worten „Schämt euch!“, richtet er sich an die Verursacher des Chaos. Doch der Parkplatz ist offenbar nicht der einzige Ort, der langsam aber sicher zur Müllhalde wird.

Nach Schock-Fotos: Bewohner wüten im Netz

Unter dem Post sammeln sich Kommentare wie diese: „Mittlerweile Normalzustand in Duisburg und Umgebung“, „Geh mal durch Marxloh und Bruckhausen. (…) Da schämt sich keiner mehr“ und „Ach du Schande“.

Eine Userin kommt zum Entschluss: „Schade, dass es solche Leute gibt.“ Denn sie ist der Meinung, dass jeder seinen eigenen Müll selbst wegräumen sollte, anstatt ihn seinen Mitmenschen zuzumuten. Damit ist sie wohl nicht alleine.