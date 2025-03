A40 in Duisburg: Vollsperrung! Pendler brauchen HIER einen Plan B

Pendler sollten sich besser vorbereiten, denn im März wird die A40 in Duisburg in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wenn man an diesem Wochenende unterwegs ist, sollte man sich besser eine Alternativroute überlegen.

Die „Autobahn GmbH“ kündigt an, dass die Vollsperrung von Freitag (14. März) um 21 Uhr bis Montag (17. März) um 5 Uhr andauern soll. Die A40 in Duisburg wird im Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg (A59) bis zum Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt.

Autofahrer wird empfohlen, den Streckenbereich zu umfahren

Für Autofahrer bedeutet dies konkret, dass die A40 in der Fahrtrichtung Essen ab dem Autobahnkreuz Duisburg gesperrt sein wird. Wenn man in die andere Richtung unterwegs ist, also die A40 in Fahrtrichtung Venlo, ist die A40 ab der Anschlussstelle Duisburg-Kaiserberg gesperrt.

Es sollen zwar Umleitungen eingerichtet werden, jedoch kommt es trotzdem zu großen Einschränkungen für Pendler und andere Verkehrsteilnehmer. Die „Autobahn GBMH“ empfiehlt daher, den gesperrten Streckenbereich auf der A40 in Duisburg großräumig zu umfahren, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Wenn man auf der A3 aus der Fahrtrichtung Köln unterwegs ist, sollte man beachten, dass die Ausfahrt auf die A40 in Richtung Venlo ebenfalls gesperrt ist. Jedoch ist eine Auffahrt auf die A40 in der Fahrtrichtung Essen weiterhin möglich.

A40 in Duisburg: Vollsperrung wegen Baumaßnahmen

Auch für Autofahrer auf der A3 aus der Fahrtrichtung Oberhausen gilt die Sperrung für die Ausfahrt auf die A40 in der Fahrtrichtung Venlo. Die Auffahrt auf die A40 in Richtung Essen ist jedoch ebenfalls möglich.

Hintergrund der Vollsperrung auf der A40 in Duisburg sind notwendige Baumaßnahmen. Die Autobahn GBMH teilt mit: „Im Zuge dieser Sperrung wird ein Traggerüst für das Zentralbauwerk (BW2) aufgebaut. Das Traggerüst wird für den Bau des neuen Überbaus des BW2 benötigt.“