Carolin Kebekus muss Dortmund-Auftritt absagen – was dann passiert, konnte keiner ahnen

Carolin Kebekus ist eine deutsche Komikerin und derzeit auf Tour – mitunter in Dortmund. Auf Eventim heißt es dazu: „Carolin Kebekus sorgt für Frohlocken unter Comedyfans, denn sie beschert uns mit SHESUS ein neues himmlisches Comedyprogramm.“

Dafür tritt sie in zahlreichen Städten auf. Doch in Dortmund musste Carolin Kebekus ihren Auftritt zunächst absagen. Die Westfalenhalle kündigte vorher an: „Der Termin von Carolin Kebekus am 27. Februar 2025 musste krankheitsbedingt leider verlegt werden.“ Der Ersatztermin war am 20. Juni – also knapp vier Monate später. Was danach passierte, konnte keiner ahnen.

Carolin Kebekus: Überraschung nach Dortmund-Auftritt

In einer Mitteilung verkünden die Westfalenhalle in Dortmund: „Ihr aktuelles Comedyprogramm SHESUS sorgte für ein restlos ausverkauftes Haus in Dortmund.“ Dafür erhielt Carolin Kebekus jetzt einen Preis.

+++ Passend dazu: Dortmund: Freibad-Besucher wollen zurück zu ihrem Auto – dann trifft sie der Schlag +++

An Carolin Kebekus wurde der sogenannte Sold-Out-Award der Westfalenhalle verliehen. Doch hat sich das Warten für die Besucher letztendlich gelohnt?

+++ Auch interessant: Polizei Dortmund warnt vor skrupellosen Betrügern – Seniorin verlor auf einen Schlag 45.000 Euro! +++

Großes Lob nach Absage im Februar

Die Westfalenhalle beschreibt das Erlebnis als „Abend, der Humor und Tiefgang auf einzigartige Weise verband und das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute begeisterte.“ Es scheint also so, als wäre es ein lustiger Abend in Dortmund gewesen – wenn auch deutlich später als ursprünglich geplant.

Hier mehr lesen:

Weitere Termine für ihr Comedyprogramm SHESUS sind unter anderem in Frankfurt, Nürnberg, Münster und Wien geplant. Eine Auflistung aller Städte und Daten gibt es auf der Website „carolinkebekus.de„. Ob es zu weiteren Ausfällen kommt, bleibt allerdings abzuwarten.