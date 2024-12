Duisburg: Mann randaliert an Heiligabend in Hotels und Krankenhäusern – jetzt ist er tot

In Duisburg beschäftigt ein bislang ungeklärter Todesfall die Behörden. An Heiligabend war ein Mann zunächst in einem Duisburger Hotel, dann in einem Krankenhaus und anschließend erneut in einem Hotel durch aggressives Verhalten auffällig geworden. Als der Randalierer schließlich in ein weiteres Krankenhaus gebracht wurde, verstarb er dort.

An Heiligabend gegen 20 Uhr wurden die Mitarbeiter in einem Hotel im Duisburger Dellviertel auf einen Mann aufmerksam, der randalierte. Aus Angst informierten die Mitarbeiter die Polizei sowie den Rettungsdienst, die sich sofort auf den Weg machten. Dort fanden sie einen äußerst aggressiven Mann vor, der schon vor Betreten des Hotels Verletzungen im Gesicht hatte.

Duisburg: Mann randaliert und stirbt

Nach einer Auseinandersetzung mit den eintreffenden Kräften, denen gegenüber der Mann sich äußerst aggressiv verhielt, – wie die Staatsanwaltschaft Duisburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei Düsseldorf berichtete – musste der 29-Jährige schließlich von den Beamten gefesselt werden. Daraufhin verlor der randalierende Mann plötzlich das Bewusstsein.

Die Rettungskräfte leisteten sofort Erste Hilfe und brachten den Mann zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus, wo er anschließend verstarb. Zuvor fiel ein erster Drogentest positiv aus. Bisher weiß die Polizei nicht, woran der Mann verstarb oder woher seine Gesichtsverletzungen stammen.

Mann fiel bereits am Nachmittag auf

Schon am Nachmittag desselben Tages sorgte der aggressive Pole in einem anderen Hotel für Aufsehen. Auch dort randalierte der Mann und wurde mit dem Verdacht auf Drogenintoxikation in eine Klinik gebracht. Erneut wurde der Randalierer aggressiv und entließ sich anschließend selbst, woraufhin er abends in dem Duisburger Hotel auftauchte.

Derzeit laufen die Ermittlungen noch. Auch eine Obduktion des Mannes ist angeordnet. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Düsseldorfer Polizei unter der Leitung der Staatsanwalt Duisburg den Fall.