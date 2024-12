Essen: Bluttat kurz vor Weihnachten – Mann schwebte in Lebensgefahr!

Bluttat kurz vor den Weihnachtstagen in Essen!

Wie die Polizei am Freitag (27. Dezember) berichtete, kam es bereits kurz vor Heiligabend in Essen zu einem gewaltsamen Übergriff in Essen. Beim Opfer des Angriffs bestand zeitweise Lebensgefahr!

Essen: Bluttat vor Weihnachten

Aber der Reihe nach. Die Tat ereignete sich am 23. Dezember in Altenessen-Süd. In den späten Abendstunden hatte dort nach Angaben der Polizei ein 34-jähriger Mann den Straßenstrich am ehemaligen Kirmesplatz besucht. Anschließend wollte er gegen 23.55 Uhr zurück zu seinem Auto, das er an der Kallenbergstraße geparkt hatte.

Doch dort kam plötzlich ein unbekannter Mann auf ihn zu, zückte ein Messer und forderte Bargeld von dem Essener. Der versuchte zu fliehen, doch der Unbekannte hielt ihn auf. Um nicht verletzt zu werden, gab der Essener dem Täter sein Handy, seine Autoschlüssel und sogar seinen Geldbeutel. Dennoch stach der Unbekannte auf den 34-Jährigen ein, bevor er sich in dem weißen Nissan Qashqai des Opfers über die Gladbecker Straße davonmachte.

Verletztes Opfer schwebte in Lebensgefahr

Dem schwer verletzten Essener gelang es, sich zum rund einen Kilometer entfernten Rheinischen Platz zu retten, wo er an einem Kiosk Hilfe suchte. Die dortigen Anwesenden reagierten geistesgegenwärtig und informierten die zuständigen Behörden. Der 34-Jährige wurde umgehend in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei am Freitag (27. Dezember) mitteilte, bestehe bei dem Essener „zum aktuellen Zeitpunkt keine Lebensgefahr mehr“ – was bedeutet, dass das Überleben des jungen Mannes keine Selbstverständlichkeit gewesen ist.

Polizei sucht Täter

Die Ermittler suchen nun nach dem Tatverdächtigen. Er wird als 40-45 Jahre alt beschrieben, soll rund 1,80 Meter groß sein, einen Bart tragen und zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Fest steht: Der gestohlene Nissan befand sich am 24. Dezember gegen 20 Uhr in Dortmund (Blücherstraße) und am 26. Dezember gegen 17 Uhr in Essen (Alte Hauptstraße).

Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 oder per Mail unter „hinweise.essen@polizei.nrw.de“ entgegen.