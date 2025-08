Kurz nach seiner Hochzeit: US-Sänger David Roach ist tot

David Roach, der legendäre Sänger der kalifornischen Hard-Rock-Band Junkyard, ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Der Musiker, bekannt für seine raue Stimme und ungebremste Energie, prägte mit seiner Band den Sound der späten 80er-Jahre. Besonders tragisch: Roach starb nur zwei Wochen nach seiner Hochzeit. Die Nachricht über seinen Tod kam nach einem langen und mutigen Kampf gegen Krebs.

Im Juni hatte David Roach die Diagnose erhalten, dass er an Plattenepithelkarzinom leidet, einer aggressiven Form von Hautkrebs. Der Krebs befiel den Bereich seines Kopfes, Nackens und Halses. Roach und seine Familie hatten den Kampf gegen die Krankheit öffentlich gemacht und versuchten trotz der verheerenden Diagnose optimistisch zu bleiben.

David Roach stirbt nach mutigem Kampf gegen Krebs

Besonders beeindruckend war Roachs Haltung, wie seine Frau Jennifer im Netz betonte: „David zeigt eine unglaubliche Stärke und Widerstandsfähigkeit, und selbst inmitten dieser Dunkelheit gelingt es ihm, seinen Sinn für Humor zu bewahren.“ Der Verlust von David Roach trifft nicht nur seine Familie, sondern auch die weltweite Fangemeinde von Junkyard.

Nur zwei Wochen vor seinem Tod hatte er sich mit seiner Freundin Jennifer das Jawort gegeben. Die Trauung fand am 20. Juli statt. Es war ein Moment der Hoffnung, ein neuer Lebensabschnitt, der jedoch tragisch abrupt endete. „David zeigte unglaubliche Stärke“, schrieben die Familie und die Band in einem Instagram-Post nach seinem Tod.

David Roach hatte in den letzten Jahren besonders mit seiner Krankheit zu kämpfen. Trotz allem hielt er an seiner positiven Einstellung fest. Das Leben des Musikers endete jedoch zu früh. Seine Band Junkyard würdigte ihn mit den Worten: „David war ein begnadeter Künstler, Performer, Songwriter und Sänger. Aber vor allem war er ein hingebungsvoller Vater, Ehemann und Bruder.“ Fans und Familie erinnern sich an Roach nicht nur für seine unvergessliche Musik, sondern auch für seine unverkennbare Bühnenpräsenz.

