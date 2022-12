Duisburg: Jugendlicher (17) will Freundin vor Pöbler schützen – doch der zückt plötzlich ein Messer

Schlimmer Vorfall in Duisburg: Ein Jugendlicher (17) wollte seine Freundin (16) vor einem Pöbler beschützen – doch plötzlich stach der zu!

Am frühen Donnerstagmorgen (29. Dezember) gegen 5.30 Uhr wurde die 16-Jährige von einem Unbekannten an der Ahrstraße in Duisburg sexuell belästigt. Dann kam es zu dem gewalttätigen Vorfall.

Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Der Jugendliche wollte seine Freundin beschützen, ging laut eigenen Aussagen dazwischen und schubste den Täter weg. Daraufhin zückte der unbekannte Täter ein Messer – und stach zu! Mit Schnittverletzungen an Oberarm und Brust kam der 17-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Täter flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Er soll um die 20 Jahre alt sein, eine dunkle Hautfarbe haben und dunkle Kleidung getragen haben. Du kannst Angaben machen, die zu der Ergreifung des Täters führen könnten? Dann melde dich beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203-2800.