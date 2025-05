NRW: Messer-Angriff vor Club! Betreiber zieht bittere Konsequenz

Heftiger Messer-Angriff vor einem Club in NRW! Am frühen Samstagmorgen (24. Mai) wurde die Polizei gegen 5.30 Uhr zu einer Discothek in Krefeld gerufen. Der Grund: Hier zwar es zwischen zwei Männern auf dem Parkplatz auf der Dießemer Straße zu so einem heftigen Streit gekommen, dass einer von ihnen plötzlich ein Messer zückte und auf sein Gegenüber einstach.

Ein 36-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Als ein 50-jähriger Mann hinzukam und den Streit zwischen den beiden schlichten wollte, stach der 41-Jährige mutmaßlich auch auf ihn ein und verletzte ihn leicht. Nicht mal 24 Stunden nach der Tat meldete sich am Samstagabend der Besitzer einer der beiden Clubs aus NRW bei Facebook zu Wort, vor dem sich das Ganze ereignet haben soll.

NRW: Tat vor Club entsetzt Betreiber

Die beiden Verletzten wurden am frühen Samstagmorgen ins Krankenhaus abtransportiert. Die Polizei konnte den 41-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und festnehmen. Noch sind die Hintergründe der Tat noch vollkommen unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Angaben könnten derzeit noch nicht gemacht werden.

Anhand der Beschreibung der Polizei war schnell klar, dass es sich beim Parkplatz auf der Dießemer Straße um den vor den Clubs Kulturfabrik (kurz Kufa) und Schlachthof in Krefeld (NRW) handelt. Der Schlachthof-Betreiber wollte es sich am Samstagabend deshalb auf Facebook nicht nehmen lassen, Stellung zu dem Vorfall zu beziehen. „Messerstecherei auf Parkplatz, während wir geschlossen hatten“, ist darin vorweg zu lesen. Demnach soll es sich bei den beiden Männern, die vor den Clubs Kulturfabrik und Schlachthof in Streit gerieten, um keine Partygäste gehandelt haben, wie in dem Beitrag betont wird.

Club-Chef zieht Konsequenz

Dennoch kann man eines im Schlachthof nur schwer verdauen: „Die Berichterstattung und deren Nachwehen in den Sozialen Medien hat uns nun den kompletten Tag beschäftigt. Auch wenn diese mittlerweile korrigiert und neutraler verfasst wurde (…), ist der Schaden in unseren Augen so groß, dass wir von einer heutigen Öffnung absehen.“ Demnach bleibe der Club am Samstagabend kurzfristig geschlossen.

Der Chef des NRW-Clubs betont, dass man hier extremen Wert auf die Sicherheit der Gäste lege, Sicherheitskonzepte und Veranstaltungsformate stetig anpasse und auf geschultes Sicherheitspersonal zurückgreife. „100%ige Sicherheit wird es nie und nirgends geben, aber wir geben unser Bestes, damit unsere Gäste stets sicher und ausgelassen feiern können. Sobald wir das verdaut haben, sehen wir uns in alter Frische!“

Schon in der nächsten Woche soll es so weit sein, dann soll der Schlachthof in Krefeld wieder wie geplant von Mittwoch (28. Mai) bis Samstag seine Türen für Partygäste öffnen. Die können es schon jetzt kaum erwarten und senden dem Schlachthof in Form von Kommentaren wie „Trotzdem jetzt erst recht weitermachen“ und „Als ob es die Läden nicht schon schwer genug hätten…. haltet durch!“ aufbauende Worte.