Paketbote aus Duisburg ausgeraubt – jetzt kommt ein schrecklicher Verdacht auf

Paketboten sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken – auch nicht aus Duisburg. Sie liefern tagtäglich Millionen Sendungen an Türen, Tore und Briefkästen. Man könnte meinen, sie seien die besten Freunde von Shopping-Suchtis.

Ein Postbote aus Duisburg soll während seiner Schicht ausgeraubt worden sein. Jetzt kommt allerdings ein schrecklicher Verdacht auf.

Postbote aus Duisburg ausgeraubt?

Denn der 26-Jährige wurde angeklagt, und muss sich am 2. Juni 2025 um 11 Uhr vor Gericht verantworten. Der Anklagevorwurf: Er habe am 19. Dezember 2023 im Rahmen einer Auslieferungsfahrt mit einem unbekannten Mittäter 58 Pakete entwendet, anstatt sie in Düsseldorf auszuliefern.

+++ Auch interessant: Wilfried aus Duisburg steigt aufs Motorrad – es sollte sein letzter Trip werden +++

Gemeinsam mit seinem Mittäter habe er die Pakete in einen Transporter geladen und ist dann mit ihm weggefahren. Laut Anklage habe der Mann aus Duisburg mit der Absicht

gehandelt, die Pakete entweder selbst zu behalten oder gewinnbringend weiterzuverkaufen – und das ohne die rechtmäßigen Eigentümer zu berücksichtigen.

+++ Passend dazu: Duisburg: Grill-Eskapaden am Uettelsheimer See – jetzt drohen Konsequenzen +++

Mann kontaktiert die Polizei

Er soll noch am selben Tag die Polizei angerufen und ihnen erzählt haben, dass er von drei Männern ausgeraubt worden sei. Dabei habe er gewusst, dass die Tat gar nicht stattgefunden habe.

Hier mehr lesen:

Am 29. Dezember 2023 habe der Mann aus Duisburg zudem ein iPhone aus einem Paket entwendet. Die Absichten seien dabei dieselben gewesen. Man könnte also Verdacht schöpfen, dass er seinen Job gnadenlos ausgenutzt hat. Ob er wirklich schuldig ist, wird sich allerdings erst noch zeigen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.