Duisburg feiert internationalen Frauentag – besondere Veranstaltung im Forum

Am 8. März ist internationaler Frauentag. In NRW ist der Mittwoch zwar kein Feiertag, doch nichtsdestotrotz plant Duisburg ein großes Event im Einkaufszentrum Forum in der Innenstadt.

+++ Duisburg: TV-Reportage enthüllt schlimme Bilder aus Marxloh – „Wie ekelhaft ist das denn?“ +++

Dort werden ab frühen Nachmittag Infostände aufgebaut und viele Fachstellen stehen mit Vertretern für Fragen bereit. Duisburg will aber auch fürSpaß sorgen. Besucher können sich also auf etwas freuen.

Duisburg mit vollem Programm zum Frauentag

Zur Feier des internationalen Frauentages findet am Mittwoch ab 14 Uhr im Foyer des Forums an der Königsstraße ein abwechslungsreiches Programm statt. Dafür kooperiert das Einkaufszentrum mit einer Vielzahl an Institutionen aus der Umgebung, die für Gleichberechtigung der Frauen plädieren.

+++ Duisburg: Stadt lässt komplettes Haus räumen – Anwohnern bleibt kaum Zeit zu packen +++

Mit dabei sind das Mädchenbildungszentrum Mabilda, die Menschenrechts- und Frauenhilfsorganisation Solwodi, das Muslimische Familienbildungszentrum MINA, die Frauenberatungsstelle, die städtischen Frauenhäuser, das DRK-Familienbildungswerk sowie das Referat für Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Stadt. Diese waren teilweise auch schon bei der Tanzdemo „One Billion Rising“ im Februar in der Innenstadt.

Das erwartet Besucher im Forum

Wer am Frauentag im Forum vorbeischaut, kann sich nicht nur mit den Vertretern der Institutionen austauschen und Infomaterialien mitnehmen, sondern auch das ein oder andere Give-Away abgreifen. Zudem kannst du dich mit Henna bemalen lassen oder am Glücksrad drehen. Dafür stellt das Forum Centergutscheine als Preise zur Verfügung.

Mehr Nachrichten:

Schon am Dienstag (7. März) gibt es eine Lesung im Café des Stadtfensters von der Duisburger Journalistin und Autorin Margarete Zander. Am Frauentag wird sie zudem über ihr Buch „Die Marxloh-Power“ sowie das Thema „Equal Pay“ sprechen.