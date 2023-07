Duisburg: Döner-Wahnsinn! Hier kostet er nur 1 Cent

Wonderwaffel hat ausgedient, jetzt gibt’s Herzhaftes! In der Innenstadt von Duisburg eröffnet ein Döner-Laden, auf den viele schon sehnsüchtig gewartet haben. Dort, wo es einst bunte Zucker-Pampe in Waffelteig gab, gibt es jetzt das „Haus des Döners“.

Nach Marxloh ist es bereits die zweite Filiale des beliebten Döner-Ladens in Duisburg. Und wie einst im Norden wird auch in der Innenstadt zum Start ein Mega-Andrang erwartet. Nicht nur, weil Kebab und Co. dort ziemlich lecker sind. Sondern auch wegen eines unglaublichen Startschuss-Angebots.

Duisburg: Döner für 1 Cent

In Hürth fing alles an. „Aus Jux und Dollerei“, so verriet Mevlüt Kirdemir, hatte er mit einem Kumpel 2019 einen Dönerladen eröffnet. Ihre Frauen liebten die berühmte Netflix-Serie, an die der Namen angelehnt wurde. Inzwischen ist aus dem Jux Ernst geworden. Das „Haus des Döners“ ist ein Mega-Erfolg.

+++ Tierheim Duisburg: Verzweifelte Bitte an Interessenten – „Bitte seid nicht böse“ +++

Auf Hürth folgte Frechen, inzwischen 55 weitere Filialen. Nummer 56 ist zugleich Nummer 2 in Duisburg. Nach Marxloh gibt’s den Döner ab Samstag (29. Juli) auch im Zentrum auf der Friedrich-Wilhelm-Straße. Nach fünf Jahren buntem Zucker in Wunder-Waffeln gibt’s jetzt Kebab, Falafel und Co.

„Haus des Döners“ eröffnet im Duisburger Zentrum. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

„Haus des Döners“ eröffnet in Duisburg

Und wie schon bei den vorherigen Neueröffnungen lockt das „Haus des Döners“ auch am Kant-Park mit einem irren Angebot: Ab 14 Uhr gibt es den Döner zum Sonderpreis von 1 Cent. Richtig gelesen. Kupfer reicht für eine volle Mahlzeit. Allerdings nur am Samstag.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Entsprechender Andrang wird erwartet. Den gab es bereits bei den vorherigen Neueröffnungen. Lange Schlangen und teils sogar Rangeleien sorgten dafür, dass Sicherheitsleute und Polizei die Eröffnungen in Duisburg und anderen Städten teilweise begleiten mussten.