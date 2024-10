Duisburg: Schon wieder Klebeband am Hbf! Einwohner spotten – „Alles wie üblich“

Ach, waren das noch Zeiten, als der Duisburger Hauptbahnhof mit Panzertape zusammengehalten wurde. Seit Beginn der Umbauphase – Duisburg macht die Welle – sieht die Ostseite des Bahnhofs nun richtig schmuck aus – und von den Klebestreifen an der Fensterfront ist nichts mehr übrig.

Doch was sehen Duisburger da plötzlich? Das Klebeband ist zurück! Doch warum, ist das Glas etwa schon wieder zu Bruch gegangen?

Duisburg Hbf wieder mit Klebeband

Der Satire-Seite „Duisburg Maximal“ entgeht aber auch nichts. Auf Instagram teilt die Seite nun ein Foto vom Duisburger Hauptbahnhof. Und darauf sind doch tatsächlich wieder Klebestreifen an der Glasfront zur Ostseite hin zu sehen. „Klebeband, der Stoff, der Duisburg zusammenhält“, kommentiert das die Seite. „Wir holen uns unseren Hauptbahnhof zurück.“

Tatsächlich ist die alte Klebestreifen-Front bei den Anwohnern schon längst Kult. Viele vermissen sie sogar. „Hauptbahnhof ohne Klebeband ist kein Duisburg Hbf“, bringt es ein Nutzer auf den Punkt. Doch viele rechnen schon wieder mit dem Umbauprojekt ab. Was wirklich hinter der Rückkehr des Tapes steckt?

Duisburg: Bahn klärt auf

Für viele ist die Rückkehr des Klebebands ein Zeichen dafür, dass der Duisburger Hauptbahnhof wohl immer ein Schandfleck der Stadt bleiben wird. „Hat ja auch auf den neuen Bahnsteigen nicht aufgehört zu tropfen, also alles wie üblich“, schreibt eine Nutzerin den Bahnhof bereits ab. „Jetzt noch den Pissegeruch und die Kalkflecken wieder intensivieren und dann bin ich wieder zuhause“, scherzt ein weiterer.

Doch was steckt nun hinter dem Klebeband-Phänomen? Wie die „NRZ“ von der Deutschen Bahn erfahren hat, zeigen diese keinen erneuten Defekt der Glasfront an. Sie sind lediglich zur Markierung gedacht. Hier sollen neue Fenster eingebaut werden. Demnach dürften die Klebestreifen schon bald wieder verschwinden.

Für diejenigen, die den Anblick vermissen, gibt es allerdings noch eine letzte Chance, in Erinnerungen zu schwelgen. Denn auf der Westseite am Gleis 1 steht die alte Fassade samt Klebestreifen noch. Diese wird erst am Ende der Umbauphase, voraussichtlich 2027, abgerissen und durch das neue Wellen-Design ersetzt.