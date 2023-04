Duisburg: SEK im Einsatz, Hubschrauber kreist – DAS ist passiert in der Stadt

Aufruhr an Ostermontag (10. April) in Duisburg! Am späten Abend stürmte ein Sondereinsatzkommando der Polizei die Wohnung eines Mannes.

Der Mann hatte bei Eintreffen der Beamten eine Schusswaffe bei sich. Ein großer Bereich musste sofort abgeriegelt werden.

Duisburg: SEK-Team überwältigt Mann mit Schusswaffe

Im Stadtteil Großenbaum läuft derzeit ein großer SEK-Einsatz. Wie ein Sprecher der Polizei Duisburg gegenüber DER WESTEN bestätigte, bestand der Verdacht eines Schusswaffen-Gebrauchs. Der Verdächtige konnte vorgefunden und von den Einsatzkräften überwältigt werden. Der Mann musste anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Duisburg: Polizei sperrt Gebiet weiträumig ab. Foto: Justin Brosch

Unbeteiligte Personen sollen während des Einsatzes nicht zu Schaden gekommen sein. Das Wohngebiet wurde weiträumig abgeriegelt. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebiet.

Weitere Hintergründe sind noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. Deshalb konnte der Polizeisprecher keine weiteren Angaben machen. Die Beamten sind noch immer vor Ort.

Wir halten euch weiter auf dem Laufenden …