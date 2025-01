Duisburg: Brand in verlassener Gaststätte! Feuerwehr im Großeinsatz

In der Nacht von Freitag (17. Januar) auf Samstag (18. Januar) wurde die Duisburger Feuerwehr von einem gefährlichen Brand überrascht. Ein verlassenes Gasthaus stand in Flammen.

Um kurz vor Mitternacht meldete jemand der Leitstelle der Feuerwehr einen Gebäudebrand in Duisburg-Bergheim. Sofort alarmierte diese die zuständigen Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr.

Feuer in verlassener Gaststätte in Duisburg

Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Straße „In den Peschen“ im Duisburger Stadtteil Bergheim im Bezirk Rheinhausen ankam, bestätigte sich der gemeldete Brand. Laut Feuerwehr stand das zweigeschossige Gebäude in Vollbrand. Außerdem drohte das Feuer, auf einen Anbau überzugehen.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mithilfe von zwei Drehleitern mit je einem Wenderohr sowie drei Strahlrohren. Da das Gebäude nicht mehr betreten werden konnte, musste die Feuerwehr das Feuer von außerhalb des Gebäudes löschen. Mehrere Stunden lang – bis etwa 4 Uhr morgens – zogen sich die Löscharbeiten.

Freiwillige Feuerwehr besetzte Wachen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 6 Uhr, musste die Feuerwehr eine weitere Nachkontrolle durchführen, bei der klar wurde, dass keine weiteren Löschmaßnahmen mehr notwendig sind. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte der Duisburger Berufsfeuerwehr (aus den Feuerwachen 5 und 6) sowie der Freiwilligen Feuerwehr (LZ 610-Bergheim) im Einsatz.

Da die Feuerwachen durch den Einsatz der zahlreichen Einsatzkräfte verwaist waren, besetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr diese zur Sicherstellung des Grundschutzes während des Einsatzes. Der Brand schädigte glücklicherweise keine Personen. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei Duisburg untersucht.