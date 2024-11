Duisburg: Hype um Dubai-Schokolade eskaliert! Luxus-Auto in Marxloh aufgebrochen

Es dürfte wohl eine der teuersten Schokoladen-Tafeln aller Zeiten gewesen zu sein. Vor der Lindt-Boutique in Düsseldorf bildeten sich am Samstag (9. November) lange Schlangen. Hunderte Naschkatzen reihten sich ein, um eine von 1.000 limitierten Dubai-Schokoladen des schweizerischen Süßwaren-Herstellers zu ergattern.

Einen Essener sollte der Kauf allerdings teuer zu stehen kommen. Erst kassierte er einen Strafzettel. In Duisburg wurde dann alles noch schlimmer.

++ Duisburger schießt in ARD gegen Regierung – „Im eigenen Land stecken wir im Dreck“ ++

Duisburg: Luxus-Auto wegen Dubai-Schokolade aufgebrochen

Cremige Pistazienfüllung, Kadayif (Teigfäden aus der türkischen Küche) ummantelt von zarter Schokolade. Der Hype um die Dubai-Schokolade kennt im Netz keine Grenzen (mehr dazu hier >>>). Jetzt ist auch die Firma Lindt auf den Zug aufgesprungen und hat eine limitierte Version des Edel-Produkts auf den Markt gebracht. Kostenpunkt: satte 14,99 Euro pro Tafel mit Echtheitszertifikat.

Mehr aus Duisburg: Irre Szenen im Zoo-Gehege – Besucher trauen ihren Augen kaum

Ein Essener zahlte allerdings mächtig drauf, weil er am Samstag mit seinem Luxus-Mercedes im Parkverbot stand, während er sich in die Schlange der Schoko-Liebhaber in Düsseldorf stellte. Wenig später sollte es noch bitterer werden. Denn zurück im Ruhrgebiet war der junge Essener sein Luxus-Produkt auch schon wieder los. Und nicht nur das – er muss auch noch seinen Mercedes in die Werkstatt bringen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mercedes-Fahrer bittet um Hilfe

„Meine Lindt-Dubai-Schokolade wurde gegen 16.20 Uhr gewaltsam geklaut“, berichtet der Betroffene und zeigt die eingeschlagenen Seitenscheiben seiner Luxus-Limousine in Duisburg-Marxloh. Er habe sich lediglich 15 Minuten von seinem Auto entfernt. Doch das habe gereicht, um die Tüte mit der Tafel-Nummer 50 von 1.000 mitgehen zu lassen.

Mehr Themen:

Jetzt bittet der Essener um Hilfe: „Bitte meldet euch, sollte jemand die Dubai-Schokolade mit der Nummer 50 irgendwo verkaufen.“ Eine Hoffnung, die nicht ganz unbegründet ist. Denn innerhalb kürzester Zeit tauchten zig Angebot von Dubai-Schokoladen bei Ebay und Co. auf. Die aufgerufenen Preise sind völlig irre >>>