Duisburg: Bahn-Mitarbeitern stinkt’s gewaltig – es folgt die Knallhart-Ansage! „Benutzt Deo“

Der Sommer in Deutschland lässt in diesem Jahr so richtig auf sich warten. Zum einen waren der Mai und der Juni verregnet, zum anderen ließen auch die Temperaturen deutlich zu Wünschen übrig. Immerhin kommt nach und nach der ein oder andere warme Tag, der doch noch die Hoffnungen auf einen warmen Sommer steigen lässt.

Doch während sich die meisten Menschen auf Sonnenschein, hohe Temperaturen und den Hochsommer freuen, gibt es auch ein Problem, das mit zunehmender Sommerhitze immer schlimmer wird: Bahnfahren. In Duisburg richten die Mitarbeiter deshalb jetzt einen dringenden Appell an die Reisenden.

Duisburg: Bahn-Mitarbeiter mit dringender Bitte

Es gibt für viele Pendler nichts Schlimmeres, als nach Feierabend in eine überfüllte Bahn zu steigen, zwischen unzähligen Menschen stehen zu müssen, und das Ganze dann auch noch bei einer Außentemperatur von 30 Grad. Doch nicht weniger schlimm sind diese schwitzigen Situationen für die Bahn-Mitarbeiter. Die können schließlich nicht einfach aussteigen und endlich wieder an die frische Luft kommen.

+++ Duisburg: Beliebtes Freibad zieht die Reißleine – Besucher entsetzt! „Katastrophe“ +++

„Bei den aktuellen Temperaturen kann die Fahrt in Bus und Bahn vor allem zu Stoßzeiten unangenehm werden“, schreibt die Verkehrsgesellschaft Duisburg im Netz. Sie fügen außerdem hinzu, dass schließlich allen warm sei, auch dem Fahrpersonal, und Gäste daher Rücksicht aufeinander nehmen sollen. Doch das ist nicht die einzige Bitte.

„Benutzt Deo!“

Dass es bei einer ganzen Bahn voller verschwitzten Menschen nicht immer angenehm riecht, mussten sicherlich schon die meisten Bahngäste am eigenen Leibe erfahren. Daher bitten die Bahn-Mitarbeiter aus Duisburg: „Trinkt ausreichend Wasser und benutzt Deo! Bitte!“

In den Kommentaren unter dem Beitrag fragte ein anderer Fahrgast, wieso viele Bahnen trotz Klimaanlage immer so warm seien. Die neuen Bahnen in Duisburg sind schließlich klimatisiert. „Aber da die Türen natürlich zum Ein- und Aussteigen öffnen, strömt dann auch immer wieder warme Luft hinein. Dann fühlt es sich leider nicht so an“, erklären die Bahn-Mitarbeiter.

Deshalb gilt im Sommer in Bussen und Bahnen in Duisburg: Ausreichend trinken, Türen nicht blockieren, älteren und eingeschränkten Menschen Sitzplätze anbieten und zugunsten der anderen Fahrgäste und des Personals Deo benutzen!