Duisburg: Beliebtes Freibad zieh die Reißleine – Besucher entsetzt! „Katastrophe“

Gerade erst war das perfekte Wetter zum Schwimmen und einen Besuch in einem Freibad, aber trotzdem muss das beliebte Freibad in Duisburg geschlossen bleiben. Mittlerweile schwindet immer weiter jegliche Hoffnung auf eine Besserung der Situation und auch die Zukunft des Freibads steht in den Sternen.

Trotz des wunderschönen Wetters bleibt das Freibad Großenbaum in Duisburg geschlossen. Der Grund ist, dass das Freibad komplett unter Wasser steht. Der Grundwasserspiegel ist so hoch, dass davon nicht mehr viel zu erkennen ist.

Duisburg: Freibad komplett überschwemmt

Wie die„WAZ“ berichtet, ist der Sandbereich schon seit Monaten verschwunden. Auch von den Duschen, dem Sitzbereich und den Liegewiesen ist nicht mehr viel zu sehen. Alles ist überschwemmt und man hat keine andere Möglichkeit, als das Freibad in Duisburg weiterhin geschlossen zu halten. Immer wieder tauchen Besucher auf, die es besuchen wollen und abgewiesen werden müssen.

Am Anfang hatte man noch Hoffnung, dass der Wasserspiegel noch sinken würde, aber mittlerweile ist klar, dass diesen Sommer das Freibad im Süden von Duisburg nicht mehr seine Türen öffnen wird. Der Vorsitzende des Trägervereins des Freibads, Frank Skrube, erklärt: „Das ist wirtschaftlich eine absolute Katastrophe.“

In den letzten zwei Wochen ist das Wasser lediglich fünf Meter zurückgegangen. An eine Öffnung des Freibads Großenbaum in Duisburg ist gar nicht mehr zu denken. Dies bedeutet jedoch auch, dass diesen Sommer komplett die Einnahmen durch Besucher wegfallen. Gegenüber der„WAZ“ schildert Skrube die momentane Situation: „Das ist alles wirklich eine Katastrophe.“ Selbst in einer normalen Situation sei die wirtschaftliche Lage nicht einfach. Ohne die Einnahmen wird diese extrem problematisch.

Freibad Großenbaum: Zukunft ungewiss

Und auch wenn das Wasser endlich zurückgeht, bleiben die finanziellen Schäden in dem Freibad in Duisburg bestehen. Durch die Überschwemmung müssen wahrscheinlich alle überschwemmten Einrichtungen des Freibads komplett erneuert werden. Auch befürchtet man, dass die Abflüsse und Rohre erheblichen Schaden davon getragen. Resigniert erklärt Skrube: „Wir müssen langsam überlegen, wie wir die Zukunft hier gestalten können.“

Jedoch gibt es schon erste Ideen, wie man diese Zukunft vielleicht gestalten und das so beliebte Freibad Großenbaum im Süden von Duisburg vielleicht doch noch retten kann.