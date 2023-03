Duisburg: Nächster Schlag für Bahnreisende – Baustelle schränkt Verkehr ein

Baustellen treiben nicht immer nur Autofahrer zur Weißglut. In Duisburg hat es jetzt auch viele Bahnreisende getroffen, da aufgrund einer Baustelle der Verkehr extrem eingeschränkt wird.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um den Stadtbahntunnel in Duisburg, in dem am kommenden Wochenende (25. und 26. März) Gleisbauarbeiten stattfinden. Das hat Folgen für den Bahnverkehr.

Duisburg: Nächster Schlag für Bahnreisende

Wie die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) mitteilt, werden von Samstag, den 25. März, von Betriebsbeginn, bis Sonntag den 26. März, zum Betriebsende im Stadtbahntunnel zwischen den Haltestellen „Duissern“ und „Duisburg Hauptbahnhof“ Gleisbauarbeiten stattfinden.

Das hat heftige Folgen für folgende Linien:

Linie 901: An der Haltestelle „Duisburg Hbf“ halten die Bahnen in beiden Fahrtrichtungen nur auf den oberen Bahnsteigen.

Linie 903: Auf dem Streckenabschnitt zwischen „Rheintörchenstraße“ und „Hamborn Rathaus“ fahren in beiden Richtungen Busse statt Bahnen.

Linie U79: Auf dem Streckenabschnitt zwischen „Platanenhof“ und „Meiderich Bahnhof“ fahren in beiden Richtungen Busse statt Bahnen.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Für Bahnreisende in Duisburg bedeutet das natürlich viel Stress an dem Wochenende. Wer da keinen Überblick hat, kann sich weitere Informationen auf der Homepage der „DVG“ beschaffen oder bei der DVG-Telefonhotline unter 0203 60 44 555 und auch in der DVG-App.

Schlechte Nachrichten für Bahnreisende. Der Verkehr wird aufgrund einer Baustelle am 25. und 26. März eingeschränkt. Foto: IMAGO / Ralph Peters

