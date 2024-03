Duisburg: Ende einer Ära! Pendler reiben sich verwundert die Augen

30 Jahre waren sie in Duisburg in Betrieb. Doch jede Ära muss irgendwann einmal ein Ende finden. So haben nun auch bei der DVG – der Duisburger Verkehrsgesellschaft – die alten Anzeigetafeln ausgedient.

Pendlern bietet sich von nun an ein viel modernerer Anblick an den Haltestellen. Der ein oder andere Reisende dürfte sich deshalb verwundert die Augen reiben. Doch hat die Änderung ihre Richtigkeit. Sie trägt nämlich dazu bei, die Umwelt zu schonen.

DVG tauscht Haltestellen-Anzeigen aus

Weg mit dem Alten, her mit dem Neuen: Die U-Bahnhaltestellen innerhalb des Duisburger Stadtgebiets wurden in den letzten Monaten sukzessive gegen modernere Modelle ausgetauscht. An den Haltestellen „Steinsche Gasse“ und „Rathaus“ konnten Reisende bis zuletzt aber noch die längst überholten Tafeln hängen sehen.

Doch damit ist jetzt Schluss! Seit Kurzem findest du auch dort insgesamt elf neue Informationsdisplays. Diese sind nicht nur optisch ansprechender als die vorherigen. Sie verbrauchen auch deutlich weniger Strom, da sie mit LEDs betrieben werden – der Umwelt zuliebe.

Duisburger lachen sich ins Fäustchen

Und noch einen Vorteil bringen die nagelneuen Informationsdisplays mit sich – sie sind aufgrund der LED-Technik auch besser lesbar. Darüber freuen sich auch die Bahnreisenden. „Ist ja wie Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig. Super Maßnahme!“, findet ein Nutzer, der auf den Facebook-Beitrag der DVG reagiert. „Sieht gut aus“, meint auch eine andere Nutzerin.

„Hilft bei der Pünktlichkeit aber auch nicht“, scherzt hingegen eine Userin. „Steht wie auf den alten auch entfällt drauf.“ Damit spielt sie auf die im Beitrag abgebildete Straßenbahn 903 an, die vor allem unter Pendler immer wieder für Wutausbrüche sorgt. Der Grund: Sie ist häufig voll, zu spät und fällt eben auch immer wieder aus. Verlässlicher werden sie durch den Austausch der Displays natürlich nicht, aber man kann eben nicht alles haben.