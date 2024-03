DHL in Duisburg: Kunden verzweifeln – „So eine Schweinerei“

Was ist bloß los mit einigen Zustellern im Ruhrgebiet? Als der Paketdienst DHL in Duisburg ausgeliefert hat, ist es zu einer unschönen Überraschung gekommen. Und es war nicht das erste Mal. Kunden im Pott lässt es verzweifeln und ungläubig zurück.

DHL in Duisburg: Pakete geleert

Das Geschäft mit dem Onlinehandel boomt. Jeden Tag werden von der DHL in Duisburg Unmengen an Paketen ausgeliefert. Die Kunden bekommen die Pakete meist bis vor die Wohnungstür, beziehungsweise in den Hausflur, geliefert. Oft nehmen auch Nachbarn die Pakete entgegen, sodass die bestellten Sachen sicher beim rechtmäßigen Besitzer ankommen. Aber das ist nicht immer der Fall.

In Duisburg hat eine Frau jetzt ein Foto von mehreren DHL-Paketen auf Facebook geteilt, die zerrissen und leer auf einem Steintisch am Roten Weg in Duisburg liegen. „Wie kommen die an die Pakete???“, fragt ein Mann. Scheinbar ist das Problem nicht ganz neu. „Der Chef von meinem Mann hat mal gefilmt, wie der Amazon-Bote das Paket geöffnet hat, behalten hat und es angeblich zugestellt hat. Obwohl nichts angekommen ist. Und am Sandberg liegen auch öfter geöffnete Pakete“, schreibt eine Frau.

DHL in Duisburg: „Einfach eine kriminelle Sache“

DER WESTEN hat mit Manuela S. gesprochen, welche die Fotos von den zerrissenen DHL-Paketen und dem gestohlenen Inhalt geteilt hat. Für sie ist das Problem mit den Diebstählen sehr weitreichend. „Die DHL und andere Paketdienste arbeiten nach meinen Recherchen mit Subunternehmern zusammen, deren Sitz in Deutschland ist, aber meist sind sie fest in rumänischer, bulgarischer Hand“, sagt S. gegenüber DER WESTEN.

Dabei soll es laut der Frau zwei mögliche Gefahrenquellen geben. „Entweder werden die Pakete vom eigenen Paketzusteller geklaut. Bei uns im Haus kommen regelmäßig Pakete durch DPD und so weiter weg. Oder es werden vor der Türe die Pakete aus dem Transporter geklaut. Die leeren Pakete findet man dann oft an anderen Orten zum Beispiel bei uns am Sandberg wieder. Das ist einfach eine kriminelle Sache“, so S. gegenüber DER WESTEN.