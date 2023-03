Zoo Duisburg baut über 300 Quadratmeter um! Besucher reagieren eindeutig

Das sind aufregende Neuigkeiten, die der Zoo Duisburg verkündet haben. Vor allem die Koalabären und Besucher dürfen sich dabei freuen.

Denn im Zoo Duisburg wird ein Eukalyptushain gebaut. Das Areal wird neben der bestehenden Outback-Voliere mit Eukalyptusbäumen bepflanzt.

Zoo Duisburg baut um

„Schon bald könnt ihr australische Waldluft schnuppern“, schreibt der Zoo Duisburg an seine Besucher. Denn auf einer Fläche von rund 350 Quadratmetern entsteht bald ein Eukalyptushain, wo spezielle Eukalyptusarten, die den Koalas des Zoos künftig auch als Nahrung dienen sollen, gepflanzt.

„Das Areal neben der bestehenden Outback-Voliere wird mit Eukalyptusbäumen bepflanzt, im Stile eines sonnigen australischen Waldes gestaltet und hält verschiedene Aufenthaltszonen für euch bereit“, heißt es weiter.

Insgesamt rund 50 Setzlinge sollen das Landschaftsbild des lichten australischen Waldes im Zoo prägen. Ausgewählt wurden sie mit Bedacht. Nur winterharte Eukalyptussorten, die ohne Gewächshaus kultiviert und auch von den Koalas des Zoos gefressen werden, werden als Setzlinge eingepflanzt, so der Tierpark. Sobald die Setzlinge eine entsprechende Größe erreicht haben, kann das Laub immer wieder geschnitten und den grauen Kletterbeutlern als Nahrung angeboten werden.

Besucher freuen sich für Koalabären

Zwischen Eukalyptusbäumen und niedrig wachsenden Sträuchern schlängelt sich ein geschwungener Weg. Picknickzonen, Wellenliegen und Hängematten laden zwischen den Pflanzinseln zum Verweilen ein. „Der Eukalyptushain gliedert sich nahtlos in unseren Australienschwerpunkt ein, ist ein Mehrwert für unsere Koalas und alle Gäste“, freut sich der Zoo Duisburg.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Realisiert werden kann die Maßnahme ausschließlich durch Spenden. „Förderer und Partner sind für unseren Zoo enorm wichtig und wir danken allen Unterstützern von Herzen, die dieses Projekt zum Wohle unserer Tiere und der Attraktivität unseres Zoos unterstützen“, so der Tierpark. Weiter heißt es, dass die Planung und bauliche Umsetzung des Eukalyptushains in enger Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche des Zoos geschehen und ausschließlich in Eigenleistung.

Mehr News für dich:

Die Besucher freuen sich darüber. „Das ist großartig“, „Tolle Idee. Ein Mehrwert für Mensch und Tier“ und „Toll! Dann können sich die Koalas wie zu Hause fühlen!“, heißt es in den Kommentaren auf Facebook.