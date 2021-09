Das Autobahnkreuz Duisburg-Nord wird am Wochenende in beide Richtungen gesperrt. (Archivbild)

Duisburg: A59 in beide Richtungen gesperrt! Hier alle Infos für Autofahrer

Duisburg. Achtung! Alle Pendler zwischen Duisburg und Essen müssen von Freitag bis Montag mit mehr Verkehrsaufkommen rechnen.

Der Grund dahinter ist eine Sperrung der A59 im Autobahnkreuz Duisburg-Nord.

Duisburg: Sperrung der A59 in beiden Fahrtrichtungen

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt im Zeitraum vom kommenden Freitag um 20 Uhr bis zum Montag um fünf Uhr die A59. Davon ist das Autobahnkreuz Duisburg in beide Fahrtrichtungen betroffen.

--------------------------------------------------------

Das ist die A59:

ist die Bundesautobahn A59

besteht aus drei unterbrochenen Abschnitten in Nordrhein-Westfalen

der nördlichste Abschnitt verläuft vom unteren Niederrhein unmittelbar an der Stadtgrenze zwischen Dinslaken und Duisburg parallel zum Rhein als nordsüdliche Stadtautobahn durch Duisburg

ist etwa 74 Kilometer lang

--------------------------------------------------------

++++ Duisburg: 16-Jähriger betritt Kiosk – plötzlich zückt er eine Flasche Reizgas ++++

Duisburg: Drei Verbindungen am Wochenende nicht befahrbar

Genauer davon betroffen und somit in dieser Zeit nicht befahrbar sind folgende Verbindungen:

Von der A42 aus Dortmund kommend auf die A59 in Fahrtrichtung Düsseldorf

Von der A42 aus Kamp-Lintfort kommend auf die A59 in Fahrtrichtung Dinslaken

Von der A59 aus Dinslaken kommend auf die A42 in Fahrtrichtung Dortmund

Am Wochenende müssen Autofahrer am Autobahnkreuz Duisburg-Nord mit Umleitungen rechnen. (Symbolbild)

--------------------------------------------------------

Mehr Duisburg-Themen:

Duisburg hat wichtige Anmerkung zum Traumzeit-Festival am Wochenende – das müssen Besucher dringend beachten

Duisburg: „Söder hätte ich gewählt“ – Kleingärtner rechnen zur Bundestagswahl mit Laschet ab

Duisburg/Gelsenkirchen: Weiterer E-Scooter-Anbieter geht an den Start – doch es gibt einen Haken

--------------------------------------------------------

Duisburg: Autobahn GmbH will Brücke verstärken

Die Umleitungen für die betroffenen Verbindungen seien allerdings beschildert, so die Autobahn GmbH.

++++ Duisburg: Diebe stehlen Kupferkabel – mit ärgerlichen Auswirkungen für Pendler ++++

Die Sperrung der A59 hat folgenden Grund: Die Autobahn GmbH will an diesem Wochenende an der Brücke der A42 über die A59 im Autobahnkreuz Duisburg-Nord eine „externe Vorspannung“ montieren. Diese soll dafür sorgen, „dass die Brücke verstärkt und das Verkehrsaufkommen der kommenden Jahre fit gemacht wird“, wie ein Pressesprecher weiter erklärte. (ali)