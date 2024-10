Duisburg: Drama um A59 nimmt kein Ende – Autofahrer sind es leid

Schon seit Februar ist die Auf- und abfahrt der Autobahn A59 in Duisburg Großenbaum gesperrt. In den nächsten Jahren wird die Autobahn von der Autobahn GmbH Rheinland zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Duisburg-Süd saniert. Ursprünglich sollte die Wiedereröffnung der Anschlussstelle schon Ende Juni aufgehoben werden, wie die WAZ berichtet.

Die Sperrung um die gesperrte Auf- und Abfahrt der A59 Großenbaum ist schon lange Thema bei den Duisburgern. Eigentlich sollte die Sperrung schon Ende Juni aufgehoben werden – dann hieß es, die Freigabe finde am 31. Oktober statt. Doch auch diese verzögert sich nun.

Duisburg: Autobahn Sperrung verzögert sich erneut

Die Arbeiten an der Autobahn auf der Fahrbahn Richtung Düsseldorf gehen in die nächste Runde. Noch bis Mitte November soll das Ganze dauern. Der Grund für die Verzögerung: „vorgefundene Versorgungsleitungen“, wie die WAZ berichtet. Wenn die geplanten Leitplanken nämlich wie vorgesehen installiert werden würden, dann könnten die darunterliegenden Versorgungsleitungen beschädigt werden.

Zwischen der Abfahrt Buchholz und der Anschlussstelle Großenbaum in Duisburg müssen noch außerdem Fahrbahnübergänge ausgetauscht werden. Anschließend soll die linke Fahrspur in Richtung Düsseldorf, die derzeit auf der anderen Seite liegt, nach außen verlegt werden. So können Autobahnfahrer bald wieder dort fahren, wo im Moment noch die Baustellenfahrzeuge arbeiten.

Nach der Freigabe der Anschlussstelle Großenbaum sollen die Arbeiten im Bereich des Mittelstreifens beginnen. Mehr Informationen dazu gibt es bei der WAZ.