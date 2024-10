A3 zwischen Duisburg und Oberhausen: Pendler-Schock – Autobahn bleibt länger gesperrt

Pendler im Ruhrgebiet brauchen weiter starke Nerven. Denn die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg und der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich bleibt länger gesperrt als geplant.

Eigentlich sollte die Sperrung der A3 im Ruhrgebiet in Fahrtrichtung Arnheim bereits am Dienstagmorgen (15. Oktober) um 5 Uhr aufgehoben werden. Doch wer in den frühen Morgenstunden aus Duisburg Richtung Oberhausen fuhr, merkte schnell: Die Autobahn ist weiterhin gesperrt. Und das hat auch seinen Grund.

++ Schon wieder Klebeband am Duisburger Hauptbahnhof! Einwohner spotten – „Alles wie üblich“ ++

A3 im Ruhrgebiet weiter gesperrt

Rund eine Woche sollten die dringenden Arbeiten an den Entwässerungssystemen in dem Abschnitt der A3 im Ruhrgebiet andauern. Doch der geplante Zeitraum von Mittwoch (9. Oktober) bis Dienstagmorgen ließ sich nicht halten. Stattdessen teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit, dass sich die Aufhebung der Vollsperrung verzögert.

Mehr aus der Region: Lotto-Glückspilz aus Duisburg knackt Millionen-Jackpot – und sahnt gleich nochmal ab!

Grund dafür seien Schwertransporte, die im Bereich der Baustelle abgestellt worden waren und jetzt abtransportiert werden müssen. Der Vorgang werde nach Schätzungen der Autobahn GmbH noch bis in die Abendstunden andauern. Bitter für Pendler: Damit bleibt die A3 zwischen Duisburg und Oberhausen noch eine weitere Runde im Feierabendverkehr gesperrt.

Pendler fürchten erneut Stau-Chaos

In den vergangenen Tagen kam es auf der Ausweichstrecke über die A59 Richtung Norden immer wieder massiven Stau. Teilweise brauchten Autofahrer zur Rush Hour eine Stunde länger als üblich in dem Bereich.

Mehr Themen:

Besonders zum Herbstferien-Beginn am Freitagnachmittag (11. Oktober) kostete die Baustelle Autofahrern reichlich Nerven. Zwar staute es sich ab dem Kreuz Breitscheid „nur“ auf vier Kilometern. Weil aber auch die umliegenden Strecken überlastet waren, dauerte es lange, bis sich der Stau auflösen konnte. Am Dienstag braucht es also wieder Geduld. Autofahrer hoffen, dass die Baustelle aber spätestens am Mittwochmorgen beseitigt ist.