A40 in Essen: Unfall mit acht Fahrzeugen! Stau auf der Autobahn

Erneut kam es auf der A40 in Essen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sogar acht Fahrzeuge beteiligt waren. Durch den Unfall staute es sich auf der Autobahn für geraume Zeit, während die Polizei den Unfall aufnimmt.

Kurz nach der Auffahrt Gelsenkirchen-Süd kam es am Sonntag (13. Oktober) um ungefähr 15:30 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A40 in Essen. In der Fahrtrichtung Duisburg sind insgesamt acht Fahrzeuge zusammengestoßen, bestätigt die Polizei Düsseldorf gegenüber „DER WESTEN“.

A40 in Essen: Niemand wurde verletzt

Glücklicherweise ist bei dem Unfall auf der A40 in Essen niemand der Verkehrsteilnehmer verletzt worden. Es kam jedoch entsprechend zu diversen Sachschäden an den Fahrzeugen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A40 in Essen, bei dem acht Fahrzeuge beteiligt waren. Foto: Justin Brosch

Aufgrund des Verkehrsunfalls entstand ein zwei Kilometer langen Stau. Dieser erstreckte sich zwischen Bochum-Wattenscheid-West und Gelsenkirchen-Süd, wie ein Sprecher der Polizei Düsseldorf erklärt.

Nach Angaben der Polizei wurde während der Unfallaufnahme ein Fahrstreifen auf der A40 in Essen gesperrt. Die restlichen Fahrstreifen waren für den Verkehr auf der Autobahn schnell wieder zugänglich.

A40 in Essen: Stau hat sich mittlerweile wieder aufgelöst

Mittlerweile ist der Verkehrsunfall auch vollständig aufgenommen worden und laut Angaben auf „Stau.info“ hat der Stau sich auch wieder aufgelöst.

