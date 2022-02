Duisburg: Beliebte Restaurant-Kette eröffnet in der City – an diesem ganz besonderen Ort

Duisburg. Bald kannst du auch Duisburg die Pizza einer Restaurant-Kette testen!

Nach Dortmund und Essen eröffnet damit in Duisburg die dritte Filiale im Ruhrgebiet. Und das Konzept ist außergewöhnlich.

Duisburg: Neueröffnung! Restaurant-Kette macht den Duisburgern jetzt DIESES Versprechen

Einmal ab in den Ofen - und schon nach 60 Sekunden ist die Pizza fertig. Mit diesem Versprechen wirbt „60 seconds to napoli“.

Die Restaurant-Kette aus Essen backt ihre „Pizza Napoletana“, also die klassische italienische Pizza aus Neapel, in einem speziellen Ofen bei satten 485 Grad.

Duisburg: Inhaberin Susanne Voigt (re.) eröffnet in der City gemeinsam mit Kollegen die dritte Ruhrpott-Filiale der Restaurant-Kette „60 seconds to napoli“. (Archivbild)

Restaurant-Kette eröffnet an speziellem Ort in Duisburg

Als Standort hat „60 seconds to napoli“ keinen gewöhnlichen Standort gewählt. Stattdessen zieht die neue Filiale ins neu gebaute Mercator One direkt am Duisburger Hauptbahnhof.

„60 seconds to napoli“ zieht im Sommer ins Mercator One in Duisburg. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Wir sind so begeistert von der 400 Quadratmeter großen Fläche, die rundum verglast ist und einen tollen Außenbereich mit über 200 Plätzen bietet“, teilte die Kette um Inhaberin Susanne Voigt bei Facebook mit.

Die Fans der „Pizza Napoletana“ sind begeistert. „Phänomenal“, kommentiert einer. Und auch die Location überrascht viele: „Sieht sehr futuristisch aus, toll und das in Duisburg!“

Noch musst du dich allerdings ein bisschen gedulden. Die Eröffnung der neuen Filiale ist erst im Juli geplant.

Neben den Ruhrpott-Städten ist „60 seconds to napoli“ übrigens noch in Berlin und Leipzig vertreten. (ak)