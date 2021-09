Bundestagswahl in Duisburg: Wie ein Vorarbeiter! Olaf Scholz taucht im zu großen Blaumann auf

Mit seinen 1,70 Meter und dem neuerdings schlanken Körperbau ging er ein wenig im Blaumann unter: Olaf Scholz besuchte im Wahlkampfendspurt das Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg.

Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Stahlwerk in Duisburg. Foto: IMAGO / photothek

Auf den ersten Blick sah Olaf Scholz im Blaumann wie ein älterer Vorarbeiter aus, in Wirklichkeit wird er möglicherweise der kommende Bundeskanzler!

Bundestagswahl in Duisburg: Olaf Scholz taucht im Blaumann bei Thyssenkrupp auf

Olaf Scholz stattete am Donnerstagvormittag der Stadt Duisburg einen Besuch ab. Genauer: Dem Stahlwerk von Thyssenkrupp.

Der SPD-Kanzlerkandidat zeigte sich beeindruckt, „was für Investitionen hier über die Jahre stattgefunden haben, um Stahl zu produzieren“. Er wolle erreichen, dass auch in Zukunft noch Stahl hierzulande produziert werde. „Dafür müssen wir die Stromerzeugung und Wasserstoffproduktion massiv ausbauen“, erklärte er in Duisburg.

Olaf Scholz hält bei seinem Besuch bei Thyssenkrupp Steel Europe AG ein T-Shirt von august & alfred hoch, der Marke des Stahlherstellers. Foto: picture alliance/dpa/POOL/AFP | Ina Fassbender

Scholz will für einen schnelleren Stromleitungsausbau auch politischen Streit in Kauf nehmen. „Wir werden uns schon trauen müssen, uns auch mit wem anzulegen und die Gesetze so zu machen, dass das alles auch schneller genehmigt werden kann“, sagte er bei einem Treffen mit Betriebsräten des Stahlkonzerns.

Bundestagswahl im Ruhrgebiet:

Nach dem Besuch im Werk hielt Olaf Scholz, dann wieder wie gewohnt in Sakko und Hemd, eine Ansprache vor den Betriebsräten im Werk in Duisburg.