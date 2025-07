Beecker Kirmes in Duisburg mit besonderem Jubiläum – diese Fan-Liebe ist wohl einzigartig

Die Beecker Kirmes in Duisburg ist gestartet und verspricht Nervenkitzel, Leckereien und Musik. Seit Freitag (4. Juli) bis Mittwoch (8. Juli) können Besucher zahlreiche Fahrgeschäfte nutzen und schlemmen, was das Zeug hält.

Der Break Dance wird dieses Jahr 40 und feiert sein Jubiläum. „Wir sind auch seit 40 Jahren immer bei der Beecker Kirmes dabei“, sagt Schausteller Thomas Grass in einem Interview mit der Stadt Duisburg. Passend dazu erzählt er von einer Fan-Liebe, die wohl einzigartig ist.

Beecker Kirmes in Duisburg hat Mega-Fan

„Wir haben einen ganz großen Fan“, sagt er in einem Instagram-Video. Dabei handle es sich um eine Besucherin, die begeistert vom Break Dance Fahrgeschäft und Britney Spears ist. „Sie kommt immer pünktlich zum Aufmachen fast auf jeden Platz.“

Dort verbringe sie täglich gut und gerne vier bis fünf Stunden und „fährt jede Fahrt mit“. Doch ein Detail ist ihr offenbar besonders wichtig. „Es muss immer die Gondel 15 sein, wo Britney Spears auch vorne draufgemalt ist“, erklärt der Schausteller. Auf der Beecker Kirmes in Duisburg hätte sie ganze fünf Tage Zeit, um diese Fan-Liebe erneut auszuleben.

Diese Fan-Liebe ist wohl einzigartig

Wie viel Geld sie bei ihren bisherigen Besuchen auf der Beecker Kirmes in Duisburg ausgegeben hat, ist nicht bekannt. Es lässt sich allerdings vermuten, dass sie tief in die Tasche greifen musste.

Eine Fahrt dauert in der Regel bis zu fünf Minuten. Ist sie also tatsächlich fünf Stunden auf der Beecker Kirmes in Duisburg und fährt davon zwei Stunden, wären das alleine ganze 24 Fahrten.