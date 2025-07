Kurz vor Beecker Kirmes in Duisburg – komplette Bude gestohlen: „Wir sind fassungslos“

Duisburg freut sich auf den Startschuss der diesjährigen Beecker Kirmes am Freitag (4. Juli). Doch kurz vor dem beliebten Volksfest muss ein Duisburger Schausteller einen gewaltigen Verlust hinnehmen.

Denn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2. Juli) haben Unbekannte einen Kirmeswagen mitgehen lassen. „Wir sind fassungslos – dieser Stand ist nicht nur unsere Arbeit, sondern auch voller Herzblut, Zeit und Aufwand“, lässt Schausteller Gino Lenz in einem dramatischen Facebook-Aufruf ausrichten. Der Appell des Duisburgers vor Beginn der Beecker Kirmes: „Bitte helft uns, ihn wiederzufinden!“

Skandal bei Aufbau der Beecker Kirmes

Bei der gestohlenen Kirmesbude handelt es sich um den Ballwurf-Stand „Hollywood-Fun“. „Der Stand war bereits zur Hälfte aufgebaut, als er in der Nacht spurlos verschwand“, erklärt der Schausteller. Sein Cousin Marlon Kropp habe ihm die bittere Nachricht mitgeteilt.

An einen Einzeltäter glaubt er nicht, wie er im Gespräch mit der „WAZ“ weiter ausführt: „Der Hänger stand in einer Lücke, da hat rechts und links gerade einmal eine Zeitung zwischen gepasst.“ Den Stand zu bewegen, sei nicht einfach: „Wir machen das zu dritt.“

Zeugenaufruf nach Diebstahl vor Beecker Kirmes

Der Schausteller bittet jetzt darum, die Augen nach dem gestohlenen Kirmesstand offenzuhalten. Das Kennzeichen des Wagens laute: DU-GL-182

Der Betroffene Schausteller bittet:

Haltet die Augen offen – vielleicht seht ihr den Stand unterwegs oder auf einem Rastplatz.

Meldet verdächtige Beobachtungen bitte sofort bei der Polizei

Teilt diesen Beitrag – je mehr Leute davon wissen, desto größer die Chance, dass wir den Stand zurückbekommen!

Der Schausteller hatte sich am Mittwochvormittag bereits an die Polizei gewandt und den Diebstahl gemeldet und angezeigt. Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt um Hilfe. Wer in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen in Duisburg-Beeck gemacht hat, soll sich bei der Polizei Duisburg unter der Nummer 0203/2800 melden.