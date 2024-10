Fahrrad auf A59 in Duisburg geschleudert – Polizei jagt Verdächtigen mit diesem Video

Was hätte bei diesem Wahnsinns-Akt an der A59 in Duisburg alles passieren können? Am Sonntagnachmittag (20. Oktober) hat ein Unbekannter ein Mountainbike von einer Fußgängerbrücke auf die Autobahn geworfen.

Nur einem Zufall war es zu verdanken, dass ein Autofahrer (29) genau in diesem Moment die Spur auf der A59 in Duisburg wechselte. Er und seine Partnerin (22) entgingen dadurch möglicherweise knapp dem Tod (mehr dazu hier >>>). Die Polizei stuft die Tat als versuchten Mord ein und fahndet jetzt mit dem Video einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

A59 in Duisburg: Polizei fahndet mit Video nach Fahrrad-Werfer

Die Videosequenz zeigt zwei Personen, die aus einer Einfahrt nahe der Fußgängerbrücke zwischen der Buschstraße und der Hufstraße in Duisburg-Marxloh von einer Überwachungskamera gefilmt wurden. Beide Personen werden nun von der Polizei Duisburg gesucht. Einer als Zeuge, der andere als Tatverdächtiger.

Die Person mit dem grauen Kapuzenpullover geht genau in dem Moment Richtung Brücke, als die Tat geschehen sein soll. Danach kommt eine Person mit einer schwarzen Weste und heller Hose von der Brücke Richtung eines Wendehammers auf der Hufstraße. Genau in diesem Moment (14.33 Uhr) ist ein Hupen in der Videoaufnahme zu hören. Den Vernehmungen zufolge soll es von einem der Autos stammen, die dem Fahrrad in letzter Sekunde ausgewichen sind.

Polizei bittet um Hinweise

Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass die Person mit der schwarzen Weste das Fahrrad von der Brücke geworfen haben soll. In der Videosequenz wirkt es so, als würden sich die beiden Personen die Hände schütteln, sich also vermutlich kennen.

Die Polizei Duisburg sucht jetzt nach den beiden Personen. Du erkennst einen der beiden? Dann melde dich bitte bei den Beamten unter der Nummer: 0203 2800.