A3 in Duisburg gesperrt: Schwerer Lkw-Unfall! 2 Personen eingeklemmt ++ Lebensgefahr

Auf der A3 in Duisburg gab es am frühen Montagnachmittag (25. September) einen schweren Unfall mit zwei Lkws und einem dritten Wagen. Alle drei Fahrer sind schwer verletzt und befinden sich im Krankenhaus. Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

+++ Duisburg: Plötzlich heulen Sirenen in der Stadt – das steckt dahinter +++

Die Fahrbahn in Richtung Oberhausen zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Kaiserberg ist aktuell gesperrt. Zudem staut es sich bereits auf mehreren Kilometern ab dem Dreieck Ratingen-Ost auf der A3. Wann die Autobahn wieder frei sein wird, kann die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN zurzeit nicht absehen.

A3 in Duisburg: Unfall mit Lkws und Auto – drei Verletzte

Laut einem Sprecher der Düsseldorfer Polizei hat es am Montag gegen 13.40 Uhr ordentlich gekracht auf der A3. Bei Duisburg-Wedau in Fahrtrichtung Arnheim waren zwei Lkws und ein Auto kollidiert. Dabei verletzten sich drei Personen schwer.

Auch aktuell: A40 & A43 im Ruhrgebiet: Sperrung kurz vor Herbstferien – DAS ist der Grund

Darunter auch ein Lkw-Fahrer und der Autofahrer. Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Allerdings konnte das der Polizeisprecher nicht abschließend bestätigen.

Unfall auf der A3 in Duisburg! Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS“

Ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich auf der Fahrbahn gelandet, flog aber leer wieder ab. Die drei Verletzten kamen per Krankenwagen in Kliniken unter.

A3 in Duisburg gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen soll ein niederländischer Lkw auf ein Stauende aufgefahren sein und dabei das Auto vor ihm nach links geschleudert haben. Der wurde somit auf den nächsten Lkw geschoben. Den genauen Unfallhergang ermittelt zurzeit das Verkehrsunfallteam vor Ort.

Mehr News:

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Aufnahme des Unfalls ist die Fahrbahn aktuell in Fahrtrichtung Arnheim komplett gesperrt worden. Autofahrer sollten am besten ab dem Kreuz Hilden auf die A46 ausweichen, empfiehlt der WDR. Denn auch die Tangente zur A52 ist gesperrt. Das könnte mit Blick auf den Feierabendverkehr interessant werden, merkt auch der Polizeisprecher an.