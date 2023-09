Duisburg: Plötzlich heulen Sirenen in der Stadt – das steckt dahinter

Alarm in Duisburg. Am Sonntag (24. September) heulten am frühen Nachmittag in der im Stadtteil Buchholz die Sirenen auf. Die Anwohner sind irritiert, denn den Warntag hatten sie doch grade erst hinter sich gebracht.

Erst in der vergangenen Woche ertönten laute Sirenen in ganz NRW und darüber hinaus. Der größte Teil der Bevölkerung war darauf zwar schon eingestellt, dennoch ließen die lauten Töne die Menschen am bundesweiten Warntag (14. September) aufschrecken. Denn der Alarm ertönt bei Warntagen nicht nur als lautes Signal auf dem eigenen Smartphone, sondern in ganz Deutschland heulen die Sirenen auf. Wozu das Ganze? Alarmsignale sollen keine Panik verbreiten, sondern im Ernstfall von der Bevölkerung korrekt eingeordnet werden können. Doch was war nun am Sonntag in Duisburg los?

Duisburg: Sirenen-Lärm erregt Aufmerksamkeit in der Stadt

Gegen 13:40 Uhr ertönen an der Böhmerstraße in Duisburg-Buchholz die Sirenen zur Warnung der Bevölkerung. Was dahinter steckte, war zunächst unklar. Auch über die Warn-App Nina gab es keine Informationen.

Die Duisburger Feuerwehr konnte beunruhigte Anwohner schließlich beruhigen. Es handelte sich lediglich um einen Fehlalarm: „Es ist im Stadtgebiet Duisburg zu keinem Schadenereignis gekommen, es besteht keine Gefahr. Es müssen seitens der Bevölkerung keine Maßnahmen ergriffen werden.“ Glück gehabt!

Nach diesem Schock können in Duisburg also erstmal alle wieder aufatmen. Wie es zu der Fehlauslösung kommen konnte, muss noch geklärt werden. Fest steht, dass „die betroffene Sirene durch eine Fachfirma instandgesetzt wird“, teilte die Duisburger Feuerwehr mit.