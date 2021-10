Flughafen Düsseldorf: Gute Nachrichten für Airport-Fans! Dieser Klassiker kehrt endlich zurück!

Großes Flugzeug-Comeback am Flughafen Düsseldorf! (Archivbild)

Düsseldorf. Der Flughafen Düsseldorf feiert ein ganz besonderes Comeback!

Besonders Flugzeug-Fans können sich auf die Rückkehr eines beliebten Flugzeugs am Flughafen Düsseldorf freuen. Die Rede ist dabei vom Airbus A380.

Flughafen Düsseldorf: Der Airbus A380 kehrt zurück!

Der Airbus A380 kehrt zurück! Für alle Flugzeug-Laien: Dabei handelt sich um das größte Passagierflugzeug der Welt. Nun soll es nach 19 Monaten Pause wieder in Düsseldorf landen.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Flughafen Düsseldorf: Ab dem 23. Oktober fliegt der Airbus A380 wieder

Der doppelstöckige Riese der Fluggesellschaft Emirates werde am Abend um 19.15 Uhr aus Dubai erwartet, sagte ein Sprecherin des größten NRW-Flughafens der Deutschen Presse-Agentur.

Ab Ende Oktober geht er wieder am Flughafen Düsseldorf an den Start: der Airbus A380. (Archivbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Vom 23. Oktober an will Emirates zunächst sechsmal, dann zehnmal pro Woche Düsseldorf mit dem A380 wieder anfliegen, heiß es weiterhin. Vom kommenden Dezember an seien zwei Flüge täglich geplant.

Flughafen Düsseldorf: Pandemie sorgte für Airbus-Stopp

Zuletzt war der Riesenjet, der am 1. Juli 2015 den Linienbetrieb zwischen Düsseldorf und Dubai aufgenommen hatte, im März 2020 mit Ausbruch der Corona-Pandemie in der rheinischen Metropole gelandet.

In der Folge hatte die arabische Airline, die im November die letzten drei Flugzeuge dieses Typs entgegennehmen will, den Betrieb auf dieser Strecke mit dem Airbus A380 wegen der Einbrüche bei den Passagierzahlen eingestellt.

Nun soll der Personen-Transport mit dem größten Flugzeug für Passagiere weitergehen. (ali/dpa)