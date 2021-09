Flughafen Düsseldorf: Unzumutbare Zustände am Airport – jetzt erreicht das Chaos einen neuen Höhepunkt

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Düsseldorf. Die Lage am Flughafen Düsseldorf spitzt sich zu. In den vergangenen Wochen haben sich immer wieder Reisende über unzumutbare Zustände am größten Airport in NRW beschwert.

Jetzt hat der Konflikt am Flughafen Düsseldorf einen neuen Höhepunkt erreicht.

Flughafen Düsseldorf: Chaos erreicht neue Dimension

Lange Schlangen, dichtes Gedränge und weinende Kinder. Ein Reisender machte zuletzt seinem Ärger über das Chaos bei den Einreisekontrollen am Flughafen Düsseldorf Luft. Mehr dazu hier >>>

Am Flughafen Düsseldorf stehen sich die Leute die Beine in den Bauch.

Der Airport verwies diesbezüglich auf die Zuständigkeit der Bundespolizei. Und deren Mitarbeiter haben jetzt offenbar genug gesehen. Sie klagen über Personalmangel. Und das hat Konsequenzen.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Zum einen für das Sicherheitspersonal, das über eine zu hohe Arbeitsbelastung klagt. Zum anderen für die Reisenden, die dadurch vor allem am Wochenende in langen Schlangen ohne genügenden Sicherheitsabstand ausharren müssen – insbesondere in Corona-Zeiten unzumutbar.

Streik am Flughafen Düsseldorf

Um auf ihre miesen Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen, machten nach Verdi-Angaben etwa 130 Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf am Mittwoch eine „aktive Mittagspause“.

„Das zeigt, dass die Beschäftigten unzufrieden sind“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft.

„Aktive Mittagspause" des Sicherheitspersonals am Flughafen Düsseldorf.

„Keine Kostenspiele zu Lasten der Gesundheit von Beschäftigten in der Luftsicherheit“ und „Schluss mit Überlastung!“ stand auf Transparenten geschrieben.

Das sind die Gründe für das Chaos am Flughafen Düsseldorf

Verdi zufolge hat es zahlreiche krankheitsbedingte Kündigungen und Kurzarbeit gegeben. Außerdem sei grundsätzlich zu wenig Personal da.

Die für das Sicherheitspersonal zuständige Bundespolizei hat den Personalmangel grundsätzlich bestätigt. Eine Anfrage von DER WESTEN bezüglich der nun folgenden Maßnahmen, ist bislang noch unbeantwortet. (ak)