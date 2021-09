Flughafen Düsseldorf: Neuerung bei Sicherheitskontrolle – alle Passagiere haben was davon

Düsseldorf. Die große Reisezeit mit den Sommerferien liegt in diesem Jahr auch schon hinter dem Flughafen Düsseldorf. Doch bald stehen in NRW die Herbstferien an und dann wird auch am Airport der Landeshauptstadt noch mehr los sein.

Damit es an den Handgepäckkontrollen am Flughafen Düsseldorf in Zukunft nicht mehr zu langen Schlangen kommt, soll es eine Neuerung bei den Sicherheitskontrollen geben.

Flughafen Düsseldorf: Neuerung bei Sicherheitskontrolle

Bei der Sicherheitskontrolle andere Passagiere zu überholen – das soll am Düsseldorfer Flughafen bald möglich sein. Damit wolle man die Abläufe beschleunigen und Warteschlangen verkürzen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Möglich soll das durch den Umbau der Gepäckeinlege-Bänder werden. Start ist Ende des Jahres am Flugsteig A.

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

Konkret sollen die Bänder – auf denen Handgepäck, Geldbörse, Schlüssel und Handy durch das Röntgengerät geschoben werden – verlängert werden. So können mehr Passagiere gleichzeitig ihre Sachen in die Plastikkörbe legen. Routinierte Vielflieger könnten laut Bundespolizei dann zum Beispiel eine Familie überholen, die länger braucht. Hinter der Sicherheitsschleuse soll es zudem mehr Plätze zur Nachkontrolle des Gepäcks geben.

Flughafen Düsseldorf: Alle Passagiere haben was davon

Wenn die Umbaumaßnahmen, die bei laufendem Betrieb passieren sollen, abgeschlossen sind, geht es nach Angaben der Bundespolizei in Terminal B weiter. Man wolle so dem „stetig wachsendem Fluggastaufkommen“ Rechnung tragen, so der Sprecher. Durch die Corona-Pandemie war der Luftverkehr zusammengebrochen. In den vergangenen Monaten zog der Reiseverkehr am Düsseldorfer Airport wieder stark an.

Nach Angaben der „Rheinischen Post“ hatte es zuletzt am Samstag (18. September) lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Düsseldorf gegeben. Die Gewerkschaft Verdi hatte Personalmangel beim zuständigen Security-Dienstleister kritisiert. (gb mit dpa)