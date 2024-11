Zoo Dortmund: Besucher entdecken rätselhaftes Paket im Gehege – „Absolute Ausnahme“

Besucher entdecken in einem der Gehege im Zoo Dortmund plötzlich ein rätselhaftes Paket. Dieses Paket hat jedoch einen ganz besonderen Hintergrund und ist eine Überraschung für einen der Bewohner des Zoos.

Die Flachlandtapir-Dame Fahéj feiert nämlich ihren achten Geburtstag, wie der Zoo Dortmund auf Facebook berichtet. Um diesen ordentlich zu feiern, erhält der Tapir auch ein ganz besonderes Geschenk.

Zoo Dortmund: Geschenk für Tapir-Dame Fahéj

Der Zoo Dortmund hat für Fahéj eine Geschenkbox mit einer Extraportion Obst vorbereitet. In diesem befinden sich viele Obstsorten, welche die Tapir-Dame besonders gerne mag, wie unter anderem Banane und Khaki. Bei dieser besonderen Leckerei handelt es sich jedoch um „eine absolute Ausnahme“.

Wie der Zoo Dortmund betont, besteht Fahéj Ernährung „hauptsächlich aus Gemüse, Salat und Laub.“ Bei dem Obst handelt es sich nur um eine spezielle Überraschung für Ihren achten Geburtstag. Die Tapir-Dame sich über das Geschenk auf alle Fälle gefreut, und in dem Video auf Facebook kann man sehen, wie sie „sichtlich darauf hofft, noch eine weitere Portion zu bekommen.“ Kein Wunder bei einer solchen Leckerei.

Auch in den Kommentaren wünschen viele Fans des Zoos Dortmunds der Tapir-Dame alles Gute für ihren Geburtstag. So schreibt ein User unter anderem: „Happy Birthday Fahéj! Ich hoffe, du hast deinen besonderen Tag genossen!“ Eine andere Nutzerin schreibt: „Der knuffigsten Tapir-Dame alles Liebe zum Geburtstag und hoffentlich erfreut sie uns noch lange mit ihren schönen Fotos.“

Tapire nutzen ihren Rüssel ähnlich wie Elefanten

Auf Facebook berichtet der Zoo Dortmund, dass Tapire ihren Rüssel „als Greiforgan nutzen, um Blätter und Zweige zu zupfen sowie Gegenstände zu ertasten.“ Fast identisch wie ein Elefant, jedoch besteht trotz dieser Gemeinsamkeit zwischen den beiden Tierarten keine nähere Verwandtschaft. Stattdessen gehören Tapire „als Unpaarhufer vielmehr zur gleichen Gruppe wie Pferde und Nashörner.“

Die Tapir-Dame Fahéj kam vor acht Jahren, am 28. November 2016, in dem Zoo Győr in Ungarn zur Welt. Seit dem 2. Mai 2019 ist sie einer der Bewohner im Zoo Dortmund, wo sie hoffentlich noch viele Geburtstage feiern kann. Mit diesem besonderen Geschenk konnte sie ihren achten Geburtstag auf alle Fälle genießen.