Es weihnachtet in einem Zoo in NRW! Der Allwetterzoo in Münster gehört zu den beliebtesten seiner Art, lockt täglich etliche Besucher. Jetzt kommt es faustdicke, denn die Gäste werden sprichwörtlich vom Hocker gehauen. Der Grund: Der Zoo in NRW bietet besondere Weihnachtsboxen an, die gekauft werden können.

Das Besondere ist dabei der Inhalt dieser Boxen. Denn in 20 Boxen hat der Zoo eine Sparkarte im Wert von 189 Euro versteckt. Die gibt es regulär gar nicht zu kaufen. Mit ihr können Erwachsene gleich zehnmal kostenlos in den Allwetterzoo, Kinder sogar ganze 20 Mal. Auch Kombinationen dieser Karten sind im Zoo in NRW möglich.

Zoo in NRW: Besucher öffnen Karton – der Inhalt haut sie vom Hocker

Neben einer Freikarte für den Besuch im NRW-Zoo befindet sich in jeder Weihnachtsbox auch noch ein kleines Plüschtier und eine „Auswahl an tierischen und weihnachtlichen Artikeln“, schreibt das Social-Media-Team des Allwetterzoos auf Facebook. Bestellt man das Paket bis zum 15. Dezember, komme es noch rechtzeitig vor Weihnachten an.

Unter dem Social-Media-Post haben sich schon Interessierte gesammelt. So fragt eine Frau direkt: „Wo kann man die denn bestellen?“ Eine andere Dame freut sich, schreibt: „Wie cool ist das denn bitte?!“ Dagegen moniert eine andere Besucherin: „Und obwohl der Spekulatius schon im August im Regal liegt, kommt Weihnachten doch immer wieder überraschend.“ Dann fragt sie noch: „Gibt es denn eine Online-Wunschliste für die Tiere?“

Das ist unklar. Im Allwetterzoo Münster leben auf einer Fläche von insgesamt 30 Hektar mehr als 3.500 Tiere aller Kontinente in über 300 Arten. Er wurde schon 1974 eröffnet. Das „Herz des Zoos“ ist der 5.000 Quadratmeter große Elefanten-Park.