NRW-Zoo: Brisante Szenen im Gehege! Besucherliebling muss plötzlich gehen

Allein in Deutschland gibt es über 800 Zoos und längst nicht alle davon sind riesige Tierparks. Doch auch kleine Zoos erfreuen sich bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Schließlich bringt ein Besuch nicht nur große Augen zum Leuchten, auch die kleinen Besucher sind meist ganz aus dem Häuschen.

Doch diese Nachricht aus einem Zoo in NRW dürfte nun für Trauer sorgen – ein Besucherliebling muss gehen.

Zoo NRW: Tierischer Verlust – Bari muss gehen

Für viele dürfte der Blick ins Gehege jetzt ein ganz anderer sein, denn dort wartet ein Tier weniger auf die Besucher. Die Rede ist von der jungen Sumatra-Tigerkatze Bari, die erst vor zwei Jahren im Krefelder Zoo geboren wurde. Zusammen mit „Mama Mau und Bruder Dao“ beobachtete sie die Besucher des Krefelder Zoos.

Doch jetzt muss die Sumatra-Tigerkatze ihr Zuhause verlassen. Aber warum? Nun, das liegt daran, dass Bari nicht mehr das kleine schüchterne Kätzchen von einst ist. So berichten die Tierpfleger, dass sie „immer mehr gemerkt haben, wie sie erwachsen wurde“. So „hat sie sich gewehrt“, wenn „ihr Bruder Dao sie genervt hat“. Wie das? Sie biss „ihm auch mal in den Po“.

Deshalb war den Tierpflegern schnell klar, dass es für die Sumatra-Tigerkatze Zeit wurde, den NRW-Zoo zu verlassen. Jetzt ist sie „auf dem Weg in ein schönes neues Zuhause, in dem sie vielleicht auch bald eine eigene Familie gründen kann“.

„Gute Reise“: Zoo-Fans verabschieden sich

Verständlich, dass die zahlreichen Besucher über diese Nachricht traurig sind. So textet eine Userin: „Gute Reise, kleine Bari. Ich hoffe, dass sie sich schnell eingewöhnt und wenn sie Babys bekommt, dass wir da Updates bekommen“. Und auch ein anderer Tier-Fan meint: „Tschüss liebe Bari und alles Gute.“

Hier kannst du dir noch einmal die Sumatra-Tigerkatze Bari ansehen:

Und wer weiß – vielleicht gibt es ja bald wieder (tierische) Neuigkeiten im Krefelder Zoo.