Zoo Dortmund: Irres Spektakel im Gehege – Besucher baff

Aufregung im Zoo Dortmund! In einem Gehege ist zuletzt ziemlich was abgegangen.

Jetzt hat der Zoo Dortmund auf Facebook mitgeteilt, was los war. Die Besucher und absoluten Fans der Tiere im Park sind ganz aus dem Häuschen – und können es kaum erwarten, das Spektakel mit eigenen Augen zu sehen.

+++ Dortmund dreht an der Preisspirale – HIER musst du bald mehr zahlen +++

Zoo Dortmund: Sensation im Gehege

Der absolute Wahnsinn: Gleich fünf Jungtiere haben im Zoo Dortmund das Licht der Welt erblickt. Allesamt sind es Nachkommen einer bei den Besuchern wohl eher unbekannten Spezies. Und zwar handelt es sich bei den Babys um Nilgauantilopen.

Auch interessant: Zoo Dortmund: Es passierte mitten in der Nacht – Besucher total fassungslos!

Diese sind vor allem in Indien verbreitet, erklärt der Tierpark, kommen aber auch in einem kleineren Gebiet in Pakistan vor. In Bangladesch wurden sie allerdings bereits ausgerottet. Im Zoo können die Besucher die kleinen Kälber schon jetzt auf der Außenanlage gemeinsam mit ihren Müttern beobachten.

Das bedeutet der Antilopen-Name

Wer sich das Bild, das der Zoo nun geteilt hat, genauer ansieht, könnte stutzig werden. Und zwar sind die fünf Jungtiere im Gehege unterschiedlich groß. Die Erklärung ist aber naheliegend. Denn sie sind in einem Abstand von über zwei Monaten geboren worden, zwischen dem 11. Oktober und dem 23. Dezember 2023. Zwei sind aber tatsächlich Zwillingskinder.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Da geht den Facebook-Nutzern gleich das Herz auf. „Wunderschöne Tiere“, „sehr niedlich“, „süßes Foto“, „zauberhaftes Bild“ – sie finden die kleinen Vierbeiner einfach „herrlich“.

Hier noch ein interessanter Fakt: Der Name der Antilopen „Nilgau“ ist Hindi für „blaue Kuh“. Die Bullen dieser Art haben tatsächlich eine leicht bläulich bis gräuliche Färbung, Kühe und Kälber sind jedoch hellbraun, wie man es auch von anderen Antilopen-Arten kennt.