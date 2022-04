Zoo Dortmund: Video enthüllt genialen Trick – das bekommen Besucher sonst nie zu sehen

Dortmund. Was sich die Mitarbeiter im Zoo Dortmund da einfallen lassen haben, ist wirklich genial. In einem Video auf Facebook bekamen die Besucher jetzt einen interessanten Blick hinter die Kulissen.

Im Zoo Dortmund findet man die unterschiedlichsten Tiere. Nachwuchs ist da natürlich keine Seltenheit. Bei einem Königsgeier-Küken wendet der Tierpark einen genialen Trick an.

Zoo Dortmund trickst bei der Fütterung

Und davon hat der Zoo Dortmund auch ein Video geteilt. Auf Facebook ist zu sehen, wie der kleine Vogel gefüttert wird. Doch das geschieht nicht auf eine herkömmliche Art und Weise.

„Unsere Tierpfleger ziehen derzeit ein Königsgeier-Küken auf, welches am 28. Februar nach einer Brutdauer von 50 Tagen geschlüpft war. Da das Königsgeier-Paar in der Vergangenheit mehrfach sein Gelege selbst beschädigt hatte, entschieden wir uns dazu, das am 9. Januar gelegt Ei in einer Brutmaschine auszubrüten und anschließend selbst aufzuziehen“, schreibt der Zoo in seinem Facebook-Beitrag.

Der Zoo Dortmund hat in einem Video auf Facebook einen genialen Trick gezeigt. Foto: imago / xBEAUTIFULxSPORTSWunderlx

Zoo Dortmund: Königsgeier-Küken soll sich nicht zu sehr an Menschen gewöhnen

„Wie im beigefügten Video zu sehen, verwenden unsere Tierpfleger für die Fütterung eine Handpuppe, die einem erwachsenen Königsgeier gleicht, um den jungen Greifvogel nicht zu sehr auf Menschen zu prägen“, erklärt der Zoo seine Vorgehensweise.

Mehr Infos zum Zoo Dortmund:

am 24. Mai 1953 als Tierpark Dortmund eröffnet

Motto: „Der Park unter den Zoos“

Gesamtfläche: 28 Hektar (11 Hektar Erweiterungsgebiet)

bietet rund 1.425 Tieren in 172 Arten ein Zuhause (die Angaben hierzu variieren). Schwerpunkt sind Arten aus Südamerika

mehr als 440.000 Besucher lockt der Zoo in einem normalen Jahr an

Die Aufzucht des jungen Königsgeiers verlaufe bisher gut und das Küken hätte einen gesunden Appetit.

Zoo Dortmund: Zu Beginn half auch noch eine Pinzette

Anfangs sei das Vögelchen noch mit einer Pinzette aus dem Schnabel der Handpuppe heraus gefüttert worden. Mittlerweile frisst der Geier aber – wie im Video zu sehen – eigenständig aus einer Schüssel.

Ein wirklich niedlicher Anblick! (cf)