Zoo Dortmund nimmt Abschied – „Für Maxi war die Zeit gekommen“

Manch ein Besucher kennt die Tiere im Zoo Dortmund sogar beim Namen. Sagt dir auch der Name „Maxi“ etwas?

Wenn nicht, dann warst du wohl schon länger nicht mehr im Zoo Dortmund – zumindest ein Jahr nicht. Denn Maxi hat erst letztes Jahr das Licht der Welt erblickt, doch sein Aufenthalt ist offenbar nur von kurzer Dauer.

Zoo Dortmund verabschiedet sich von Maxi

„Hausesel Maxi, der im letzten Jahr in unserem Zoo zur Welt kam, hat heute unseren Zoo verlassen und ist in sein neues Zuhause auf Gut Böckelühr umgezogen“, verkündet der Zoo Dortmund am Montagabend (15. April) auf Facebook. Bei seinem Abschied werden die Tierpfleger wohl ein weinendes und ein lachendes Auge gehabt haben.

Denn auch wenn das Tier ihnen sicherlich ans Herz gewachsen ist, wissen sie das Eseljungtier in seinem neuen Zuhause gut aufgehoben. Denn sein neuer Wohnort Schwerte ist zum einen nicht allzu weit weg und zum anderen wird Maxi viele neue Freunde haben. Nach Angaben des Zoos soll er auf dem Bauernhof mit anderen Eseln und Ponys ab sofort zusammenleben.

„Für Maxi war die Zeit gekommen“

„Für Maxi war die Zeit gekommen, auf eigenen Beinen zu stehen und natürlich werden wir den jungen Hengst mit seiner neugierigen und aufgeschlossenen, wenn auch manchmal doch sehr frechen Art vermissen, freuen uns aber sehr, dass wir so ein schönes Zuhause für ihn finden konnten. Mach’s gut, Maxi“, lauten ihre letzten Abschiedsworte an den jungen Esel.

Auch Zoo-Besucher nutzen die Gelegenheit und verabschieden sich mit rührenden Worten von Maxi. „Oh ne, Maxi verlässt das traute Heim. Was wird Eselmutter Ella da wohl denken?“ oder „Alles gute für den Racker“ heißt es in den Kommentaren.

